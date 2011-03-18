-CHP'DE ADAYLIK BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, ''Aday belirleme sürecimizi, 13 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi yönetecek CHP iktidarının yürüyüşünün başlangıcı olarak ortaya koyacağız'' dedi. Tamaylıgil, CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurularının 19-25 Mart arasında alınacağını açıkladı. CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, saat 09.00'da başlayan toplantıdan, Balıkesir ziyareti dolayısıyla saat 11.30 civarında ayrıldı. Yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Tamaylıgil, bugünün, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olduğuna işaret ederek, ''Biz 96 yıl önce Çanakkale'de sadece kahramanlık değil, insanlık destanı da yazdık...'' diye konuştu. Tamaylıgil, Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. PM'de tüzük gereği olarak, 85 seçim çevresi ile ilgili değerlendirme yaptıklarını belirten Tamaylıgil, ''41 ilde önseçim ve eğilim yoklaması olarak aday belirleme ve aday yoklaması kararı aldık'' dedi. Önseçimin 2 şekilde yapıldığını belirten Tamaylıgil, şöyle devam etti: ''Bu, birinci olarak tüm üyelerle yapılan önseçim, diğeri aday yoklaması ki, YSK ve YSK'nın yetkililerinin gözetiminde yapılıyor. Diğer taraftan aday yoklaması, yönetmeliğimizde belirlenen seçmenler tarafından gerçekleşiyor. Yine YSK gözetiminde yapılıyor. Bir de eğilim yoklaması... Eğilim yoklaması da MYK'nın yetkisinde belirlenen illerinde örgütümüzün değerlendirmesi alınarak, yapılacak olan aday belirleme sistemi. Yani biz 41 ilimizde ki, en az 41 ilimiz, bu eğilim yoklaması noktasında MYK'nın alacağı kararlar neticesinde bu sayı daha da artabilir. Diğer taraftan kalan şehirlerimizde kamuoyu yoklamaları ile ve onlardan alacağımız sonuçlarla aday belirleme sürecimizi, 13 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi yönetecek CHP iktidarının yürüyüşünün başlangıcı olarak ortaya koyacağız. 29 il bugün için YSK'nın belirlediği takvim gereği YSK'ya iletilmiş alındı belgesiyle de belgelenmiştir.'' Tamaylıgil, önseçim yapılacak 29 ilin bu akşam itibarıyla YSK'ya bildirildiğini belirtti. Bihlun Tamaylıgil, CHP'nin önseçim yapacağı illeri de ''Afyon, Amasya, Artvin, Aydın, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kırklareli ve Muğla'' olarak açıkladı. Milletvekili aday adayı olacak 30 yaş üstü erkeklerden 3 bin lira alınacağını belirten Tamaylıgil, 25-30 yaş arası erkek aday adayları ile kadın aday adaylarından 2 bin, engelli aday adaylarından ise 500 lira alınacağını bildirdi. -''KURUL KARARI OLMADAN HİÇBİR KAYIT YAPILMAZ''- Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamaylıgil, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Haberal'ın CHP üyesi olduğu ve milletvekili adayı gösterileceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, ''Üye olmuştur ama adaylık süreciyle ilgili takvim devam edecektir'' dedi. Tamaylıgil, ''Haberal'ın üyeliği dünkü MYK toplantısında mı netleşti'' sorusu üzerine, ''Üye kayıtlarımızda vardır, onu söyleyeyim size'' diye konuştu. Tamaylıgil, bir gazetecinin, ''CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Haberal'ın üyeliğini yalanladı'' demesi üzerine de ''Hayır, kurul kararı olmadan hiçbir kayıt yapılmaz'' yanıtını verdi. -SAĞLAR VE ÇAPAN'IN AF TALEBİNE RET- Tamaylıgil, PM toplantısında daha önce partiden ihraç edilen 41 kişinin partiye geri dönüş taleplerinin de değerlendirildiğini ve Deniz Kurtoğlu, Fikri Sağlar, Gürbüz Çapan ve Bülent Korucu'nun af taleplerinin reddedildiğini, diğer 37 kişinin af talebinin ise kabul edildiğini bildirdi. ''Önseçimde o illerden çıkan sonuçlara Genel Başkan ya da MYK bağlı kalacak mı, yoksa bunda da değişiklikler olabilir mi'' sorusu üzerine de Tamaylıgil, ''Bazı illerimizde bu tür önseçimle yine Yüksek Seçim Kurulu'nun ve Siyasi Partiler Kanunu'nun vermiş olduğu yetkiler dahilinde merkez adayı kullanma yetkisi bulunmaktadır. Çıkacak sonuca göre yaklaşık 9 ilimizde de böyle bir merkez adayı kullanma noktasında değerlendirme ve karar oluşacaktır'' dedi. Tamaylıgil, milletvekili aday adaylarından aday gösterilmeyenlerin başvuru ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine, ücretlerin iade edilmeyeceğini belirtti.