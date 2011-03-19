-CHP'DE ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - CHP'de, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimi için aday adaylığı başvuruları başladı. Parti genel merkezinde başvurular için kurulan stantları gezerek, aday adaylarıyla sohbet eden CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, dün yapılan Parti Meclisi toplantısında alınan karar gereği, başvuruların bugünden itibaren alınmaya başlandığını belirtti. Aday adaylığı başvurularının 25 Mart'a kadar alınmaya devam edeceğini anlatan Tamaylıgil, ''En az 41 ilde ön seçim ve eğilim yoklaması olmak üzere bir değerlendirme süreci işleteceğiz, başvurular sonuçlandıktan sonra. Başvuruların tüm aday adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Onlara başarılar diliyorum. Sonuçta TBMM'ye toplam 550 milletvekili seçilecek. Neticede bazı arkadaşlarımız aday olamayacak. Tüm aday adaylarının aday bilincinde, o düşünceyle mücadele edeceğini biliyorum. Güzel ve çok onurlu bir göreve talip oldular. O yüzden hepsini gönülden kutluyorum. 12 Haziran sonrası, CHP iktidarında sorumluluk alacak adayları belirleyecek sürecin başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz'' diye konuştu. Aday adaylarından Cevdet Baştuğ, Ankara 1. Bölge'den başvuru yaptığını ifade ederek, ''Hep birlikte halkın iktidarına koşacağız'' dedi. Emekli kamu görevlisi olduğunu belirten Baştuğ, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst devlet adamlığı kimliğine güvendiği için CHP'yi tercih ettiğini söyledi. Mersin'den aday adaylığı başvurusu yapan Ali Koç da CHP'yi, Türkiye'nin çimentosu ve ülkenin daha ileri medeniyet seviyesini yakalaması için gerekli olduğuna inandığı için seçtiğini ifade etti. 2007'de de aday olduğunu belirten Koç, seçim süreci için 50 bin lira civarında bir bütçe ayırdığını bildirdi. Bu arada CHP'den milletvekili aday adayı olacak 30 yaş üstü erkeklerden 3 bin lira, 25-30 yaş arası erkek aday adayları ile kadın aday adaylarından 2 bin lira, engelli aday adaylarından ise 500 lira alınacak.