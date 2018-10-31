CHP'de aday kulisleri: İstanbul'da 'siyasi sabıkası olmayan' biri, Ankara'da sürpriz isim

Ankara’da siyaset yerel seçim adaylarında kilitlenirken üç büyükşehir için gözlerin çevrildiği CHP’de sürpriz isimler konuşuluyor. CHP Genel Merkezi, adaylar konusunda eğilim yoklamalarına ağırlık verirken, partinin İstanbul ve Ankara’da AKP’nin önünde gözüktüğü belirtildi. Seçmen eğilim yoklaması sonuçlarında, HDP ve İYİ Partili seçmenin yüzde 80’den fazlasının CHP adayına oy vereceği sonucuna dikkat çekilen kulislerde, Genel Merkez’in bu nedenle aday konusunda ince eleyip sıkı dokuduğu belirtiliyor.

“Siyasi sabıkası olmayan”

CHP kulislerinde, İstanbul adaylığında şu ana kadar öne çıkan Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, İlhan Kesici, Muharrem İnce, Abdüllatif Şener dışında bir arayıştan söz ediliyor. İstanbul’da son eğilim yoklama sonuçlarıyla umutların yeşerdiği belirtilen CHP kulislerinde, İstanbul için ‘siyasi sabıkası olmayan’ bir ismin belirlenmeye çalışıldığı ifade ediliyor. Genç bir adayın ifade edildiği kulislerde, her kesimden oy alabilecek bir isim vurgusu dikkat çekiyor.

Ankara da sürpriz isim

CHP yönetiminde, Ankara için sağdan bir ismin kazanma potansiyelinin daha fazla olduğu görüşü geçerliliğini koruyor görünüyor. Örgütün tepki göstermeyeceği ve toplumda karşılığı bulunan isimlerin aday gösterilebileceği belirtiliyor. Partili olmayan isimler arasında Ankara için, daha önce de CHP’den aday olan Mansur Yavaş’ın adı gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun da Mansur Yavaş adına sıcak baktığı anlatılıyor.

Ancak, Mansur Yavaş’la endişeler de yok değil. Yavaş’ın başkanlığı almasından kısa bir süre sonra CHP kimliğini anında bırakacağı ve bunun seçmen ve parti açısından çok rahatsız edici olacağı yorumları yapılıyor.

Ankara için son günlerin sürpriz ismi ise Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan. Ankara doğumlu Özalsan’ın kentin sorunlarından çözüm önerilere kadar çok iyi bir donanıma sahip olduğuna dikkat çekilen kulislerde çalışma hayatı da dikkat çekiyor. Metin Özaslan, Kalkınma Bakanlığı (DPT) Uzmanı, Ankara Üniversitesi (DTCF-SBF) Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Ankara Araştırmaları Merkezi (ANKAMER) Danışmanı, Ankara Kalkınma Kurulu Üyesi, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu II. Yedek Üyesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Tesbit Komisyonu Üyesi gibi birçok alanda görev yapıyor.