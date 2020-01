CHP'nin 16. Olağanüstü Kurultayı delege sayısı kriziyle başladı

T24 - CHP’nin 16. Olağanüstü Kurultayı muhaliflerin yeter delege sayısı yok itirazıyla başladı. Divan başkanlığı seçimi sırasında İsa Gök'ün "İtirazım var konuşma yapmak istiyorum" demesi üzerine salonda kısa süreli arbede yaşandı. Muhalifler yeterli imza olmadığı iddiasıyla noter çağırdı. İsa Gök, “yeter sayı yok” dilekçesini başkanlık divanına verdi, ancak kabul edilmedi. Kurultayın yapılabilmesi için, 1247 delegenin 625'inin kongreye katılması gerekiyor. CHP yetkililerinin verdiği bilgiye göre kongreye imza atarak katılan 946 delege var. Bu aynı zamanda yaklaşık 400 delegenin kurultaya katılmadığını da gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, “CHP, umudun partisidir, yiğit insanların partisidir, ahlaklı insanların partisidir” dedi.

İsa Gök "yeterli delege sayısı yok" itirazının reddedilmesine karşın kürsü önündeki itirazlarını sürdürürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu kürsüde, hemen yanında kendisine seslenen İsa Gök'e cevap vermedi. Kılıçdaroğlu konuşurken, kürsü önünde İsa Gök, polisler, gazeteciler ve kurultaya katılan CHP'liler büyük bir yoğunluk yarattılar.

Bu gergin ortamda konuşmaya başlayan Kılıdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Bu kurultayda hiç kimsenin kurultayın huzurunu bozmaya ne hakkı ne de yetkisi yoktur. Tüzük dediler işte tüzük, seçim diyorsanız onu da yapacağız. Tek bir şeye inanıyorum başarının temel koşulu gücünü halktan almaktır.

Devrimciler, Kuvayi Milliyeciler, halkçılar, sevgili CHP'liler sizleri selamlıyorum."

İsa Gök: Kongre için delege sayısı yeterli değil



Kongrede arbede yaşanıyor. Muhalif kanattan Mersin milletvekili İsa Gök'ün salona girmesi ve Adnan Keskin isminin divan başkanı olarak açıklanmasıyla beraber kongrede arbede ve gerginlik yaşandı. Muhalif kanat ayrıca salona noter getirerek delegelerin imzalarını tespit ettirmek istedi.

Kürsüye gelerek konuşma yapmak isteyen İsa Gök, diğer partililer tarafından engellendi, bu sırada arbede yaşandı ve Gök salon dışına çıkartıldı.

Tek aday olarak kongrenin divan başkanı olan Adnan Keskin konuşma yaptı. Keskin'in konuşması devam ederken kürsü önünde gerginlikler devam etti.

İsa Gök divan kürsüsü önünde elindeki dilekçenin kabul edilmesi için protestoda bulundu. İsa Gök'ün elindeki "Yeter sayı yok" dilekçesini divana vermeye çalıştı. Gök, "kongredeki delege sayısı 583 ve bu sayı kongrenin açılması için yeterli değil" dedi.

Kürsü önünde elindeki dilekçesiyle bekleyişini sürdüren Gök'ün çevresinde sivil polisler de koruma barikatı oluşturdu. Bu arada kongrede "İsa dışarı" sloganları atıldı.

İsa Gök ise "En demokratik hakkımı kullanarak dilekçemi vermek istiyorum böyle demokrasi olmaz" dedi.

Divan kurulu İsa Gök'ün itiraz delekçisini kabul etti.

CHP 'bodyguard'ların partisi değil

Muhaliflerin buluşma noktası olan Atalay Otel’de CNN Türk’ün sorularını yanıtlayan İsa Gök, “Benim yaptığım şey kanuna aykırı bir iş yapılmamasına engel olmaya çalışmaktı. Yasa aykırı bir durum vardı ben de itiraz ettim” dedi.

Gök şunları söyledi:

Kurultayın yapılabilmesi için belirli bir delege sayısı lazım. 583 imza vardı. Genel Başkan kurultayı açtı. Dediler ki delege sayısı 630 oldu kurultayı açtık. 630’la da açamazsınız. Dilekçemi almadılar, itirazımı dinlemediler. Dilekçemi zorla divan başkanlığına ulaştırdım. Parti içi hukuku hiçe sayan bir anlayış var.

Tüzük kurultayının gazete ilanını verdiler. Tek günlük verdiler… kurultay bugün başlayamaz. Bir kurultayı kanuna uygun açamıyorsunuz. CHP buna müstahak değildir. Bugün bir rezalet yaşanıyor.. Demokrasi ve hukuk mücadelesi veriyoruz. Karşılığı yumruk, saldırı, CHP böyle bodyguardların partisi değil.

"Demokrasi şöleni yaşayacağız"



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu salonda kendilerine ayrılan yere geçti. Burada basın mensuplarına çok kısa bir açıklama yapan CHP lideri, "Güzel bir kurultay yapacağız, demokrasi şöleni yaşayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Mutluyum

Kılıçdaroğlu, eşi Sevil Kılıçdaroğlu ile Çukurambar’daki evinden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, kurultaya yönelik soruları üzerine Kılıçdaroğlu, güzel bir kurultay olacağını belirtti.

Kurultayın şenlikle başlayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adına ’Demokrasi Şöleni’ dedik. O şölene herkesin katılmasını istedik. Umarım güzel bir kurultay geçireceğiz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Televizyonlardan izlediğiniz kadarıyla ilk izleniminiz nedir?" şeklindeki sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu, "Mutluyum" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, salonuv saat 10.35'te giriş yaptı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileriyle kurultay salonuna giren Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte zorluk yaşadı.

Hepbir ağızdan Gençliğe Hitabe okundu

Kurultay'da sık sık tekrarlanan ve delegeler ile izleyicilerin en çok tezahüratıyla karşılanan ise, son dönemde tartışma konusu olan Atatürk'ün "Gençliğe hitabesi". Hitabe art arda, Atatürk'ün ekranlara yansıtılan barkovizyon görüntüleri eşliğinde salona veriliyor. Delegeler ve izleyiciler de Atatürk'ün hitabesini ayakta ve hep bir ağızdan tekrar ediyor.

Onuncu Yıl Marşı salonda en çok söylenen marşlardan. Ayrıca, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Cem Karaca ve Selda Bağcan’ın şarkıları da çalınıyor.

Öte yandan delegelerin oturacağı tribünlere parti bayrakları yerleştirilmiş durumda. Tribünler delege ve konuklar için hazırlanırken, onur konukları, yabancı temsilciler, medya mensupları için ayrı ayrı oturma bölümleri oluşturuldu.

Dışarıya konulacak dev ekranla da halkın kurultayı an be an izlemesi sağlanıyor.

Muhaliflerle sona kadar görüşmeler sürdü

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre; CHP Yönetimi, pazar ve pazartesi günü yapılacak iki ayrı olağanüstü kurultay öncesi, kamuoyuna partinin kutuplaştığı görüntüsünü vermemek için, son dakikaya kadar kurultaya katılmayacağını açıklayan muhaliflerle dirsek temasını sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal ile yaptığı telefon görüşmesinde Baykal’a, “Kurultay’a katılmanızdan memnun olurum” dedi. Baykal ise 3 maddenin değiştirilmesi taleplerini ileterek, kurultaya katılmak için Kılıçdaroğlu’nun ikinci telefonunu bekledi. Ancak Baykal’ın kurultaylara katılmama eğiliminde olduğu iddia edildi. CHP yönetimi eski Genel Sekreter Önder Sav ile doğrudan temas kurmazken, olağanüstü kurultay çağrısı yapan 362 delegeyi tek tek aradı. Genel Merkez’in “kurultaya gelin” yönündeki taleplerine karşın bu delegeler, Anıtkabir’e gitmeye hazırlanıyor.

CHP’de bugün Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda toplanacak 16. Olağanüstü Kurultay ile yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda toplanacak 17. Olağanüstü Kurultay öncesi hazırlıklar tamamlandı.

“Büyük Demokrasi Şöleni” temasıyla yapılacak kurultay salonunda yer alacak pankartlara da bu fikir egemen oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuşmasında parti içi demokrasi vurgusu yapması ve muhalif delegelere ise sıcak mesajlar vermesi bekleniyor.

Yapılacak tüzük değişikliğiyle CHP’nin parti içi demokrasi alanında en ileri siyasi parti konumuna geleceği mesajını verecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında güncel siyasi konulara değinerek, AKP iktidarına çeşitli eleştirilerde bulunacağı belirtiliyor.



Keskin Divan Başkanı



Kurultay’ın divan başkanlığına Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından maddeler üzerinde tek tek oylama yapılacak ve söz isteyen kurultay delegeleri görüşlerini paylaşabilecek.

Kurultaya, 12 Eylül döneminde mağdur olan, Sivas katliamında hayatını kaybeden ve faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin aileleri de davet edildi.

Ankara Arena Spor Salonu’nda konuşmaların yapılacağı bir platform ve yanlarına dev ekranlar yerleştirildi. Dışarıya da bir dev ekran konularak dışarıda kalanların kurultayı takip etmeleri sağlanacak.



Baykal telefon bekliyor



Kılıçdaroğlu, önceki akşam eski Genel Başkan Baykal’ı arayarak kurultay çalışmaları hakkında bilgi verdi ve “Sizi kurultay salonunda görmekten büyük bir mutluluk duyarım. Talepleriniz yerine getirildi” dedi. Baykal’ın taleplerinin karşılanmadığını ifade ederek 3 madde üzerinde ısrar ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun buna karşılık parti yöneticileriyle tekrar konuşacağını ve Baykal’ı tekrar arayacağını söylediği belirtildi. Baykal ise eski CHP PM üyesi Savcı Sayan’ın nikah töreni öncesinde Kılıçdaroğlu’na CHP’nin iki kurultay dolayısıyla içine sürüklendiği dağınıklıktan kurtulmasını sağlayacak çıkış yolunun bulunması gerektiğini söylediğini belirtti.

Baykal, “Yerel seçimlerle ilgili ön seçim düzenlemesi ve 80 kişilik PM’nin 60 kişiye indirilmesine yönelik maddenin yürürlük tarihinin önümüzdeki olağan kurultaya değil, 1 Mart’a alınması sağlanabilirse o özlenen kaynaşmanın ortaya çıkacağını net bir şekilde gördüm ve bu anlayışımı da Sayın Genel Başkan’a anlattım” dedi. Baykal, şunları kaydetti:

“Bunun olamaması çok acı bir olaydır. Kaçırılmış büyük bir fırsattır ve tarihi bir sorumluluktur. Böyle bir fırsatın değerlendirilmesinin reddedilmesi, kimsenin altından kolayca kalkamayacağı sorumluluktur. Bugün CHP’de parti üst yönetimiyle örgütün duyarlılıkları, anlayışı, değerleri, ilkeleri arasında maalesef uyumdan çok gerilim var. Partinin rahatlaması bu gerilimin kaldırılmasıyla mümkün. Bu, partimizin yöneticilerine yürekten bir çağrıdır. Buna partimizin ve Türkiye’nin büyük ihtiyacı var. ’PM’yi orada sürdürmekte ısrar edeceğim’ diye bu şansı kullanmamak tarihi vebali üstlenmektir.”

Baykal, önerilerini değerlendirme şansının hala devam ettiğini dile getirerek, “Telefonlarım açık. Böyle bir imkanın bulunduğunu gördüğümüz anda her türlü çalışmayı yaparız ve kurultaya bu kaynaşma, bütünleşme manzarasıyla girmek imkanı vardır. Bir umudu diri tutmaya çalışıyorum ” dedi. Baykal’ın Kılıçdaroğlu’na tüzük değişikliğinin tamamının 1 Mart’ta yürürlüğe girmesi ve 15 gün içinde PM seçimli kurultay çağrısı yapması halinde eski Genel Sekreter Önder Sav ile beraber kurultaya katılabileceğini ilettiği ancak Kılıçdaroğlu’nun bu talebi kabul etmediği için Baykal’ın iki kurultaya da katılmama eğiliminde olduğu öne sürüldü.



Önder Sav’a telefon yok



Genel merkezin doğrudan eski Genel Sekreter Önder Sav ile temas kurmadığı belirtildi. Ancak Sav’a yakın olan ya da Sav ile hareket edeceği bilinen kurultay delegelerinin telefonla aranarak, kurultaya katılmalarının talep edildiği öğrenildi. Ancak buna karşın Sav ve ekibinin kurultaya katılmayacakları bunun yerine Anıtkabir’e gidecekleri belirtildi.



Tüzük partiyi demokratikleştiriyor



Tüzük taslağı, mevcut tüzükten pek çok konuda daha demokratik unsurlar barındırıyor. Tüzükle partideki kadın kotasının yüzde 33’e, gençlik kotasının yüzde 10’a çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, partideki tüm kademelerdeki seçimlerde blok listeye göre daha demokratik olan çarşaf listenin esas olması sağlanacak. Tüzükle milletvekili adaylarının belirlenmesinde ön seçim uygulaması esas kılınıyor. Partinin siyasal ilkeleri arasına “Özgürlük hareketlerinden, emek mücadelelerinden ve evrensel dayanışmadan kaynağını alan sosyal demokrasinin değerlerine inanan” ifadesi konuldu. Partinin amaçları arasına da, “emperyalizmin ve sömürünün önlenmesi için mücdale etmek” ifadesi yerleştirildi.



Kurultaylarda güvenliği 1200 polis sağlayacak



Ankara Emniyeti, CHP kurultayıyla ilgili güvenlik önlemlerini alırken, yankesicilere karşı kurultay salonu ve çevresinde sivil polis görevlendirecek. İki gün sürecek kurultay çalışmalarının iki ayrı salonda yapılacak olması nedeniyle bin 200 polis hazırlandı. Önlemler kapsamında, silah taşıyan hiç kimse kurultay salonuna alınmayacak. Resmi polisler, parti yönetimi ya da divan yönetiminden talep olması halinde salon içinde yer alacak. Ancak, salon içinde koruma ve güvenlik şubelerinden az sayıda sivil polis görev yapacak.