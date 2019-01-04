CHP'de 4'ü büyükşehir 102 belediye başkanı adayı açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçim öncesi 4\'ü büyükşehir olmak üzere 102 belediye için partisinin adaylarını açıkladı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Torun, seçim yarışının adil ve demokratik şartlarda geçmesini ümit ettikleri belirterek, \"AK Parti şehir müdürü arıyor. Seçmenden istediği zaman görevden alacağı kişiye onay vermesini istiyor. Bu seçmene de bir saygısızlıktır\" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki\'yi yaptığı açıklamalar üzerinden eleştiren Torun, \"Sayın Mehmet Özhaseki sanki bu kötü yönetimde hiç sorumluluğu yokmuş gibi seçilirse daha iyi bir belediye başkanlığı yapacağını ifade ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu unutmuş\" diye konuştu.



\'ADAYLARIMIZI AK PARTİ İLE KAVGAYA HAZIRLAMIYORUZ\'

AK Parti\'nin kavga çıkararak, gerçekleri saklamaya çalıştığını öne süren CHP\'li Torun, \"Seçimlere giderken, gerçeğimiz şudur; millet, hayat pahalılığı atında eziliyor. Devletin kaynaklarını seçime seferber ediyorlar. Hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Herkes iş ve aş kaygısı içinde. Maalesef bugünkü mevcut yönetim bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin dertlerini bastırmaya çalışıyor. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz. Adaylarımızı AK Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Ulaşımı, sağlığı ucuzlatacak çözümler üretiyoruz. Eğitime giden çocukların masraflarını azaltarak, eğitimi ucuzlatmaya çalışıyoruz. Kadınların şehrin sokaklarında güven içinde çıkmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Kavgaya değil, hizmete hazırlıyoruz. Adaylarımızı tebrik ediyor, sürecin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, büyükşehirlerden Bursa adayının Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş adayının Ali Öztunç, Mersin adayının Vahap Seçer, Van adayının Nurettin Beyaz olduğunu açıkladı. Torun, Bayburt\'ta Kaan Eraslan, Bitlis\'te Burhan Küsen, Iğdır\'da Sözer Sayan, Kütahya\'da Eyüp Kahveci\'nin de başkan adayları olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Seyit Torun\'un açıklaması

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)