CHP’de 40 ilin adayı tamam

Yerel seçimler için 40 ilin belediye başkan adayını belirleyen CHP yönetimi, 5 ilde de mevcut başkanlarla yola devam etmeye kararı aldı



CHP yönetimi 40 ilin belediye başkan adayını belirlerken, İzmir, Mersin, Trabzon, Artvin ve Çanakkale’de mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı aldı.

Adaylık başvuruları için 15 Ocak’a kadar başvuru süresi tanındığı için bu tarihten sonra adayların büyük ölçüde netleşeceği belirtiliyor.



Kesinleşen isimler

Baykal’ın parti üst yönetimi ile önceki gece yaptığı toplantıda 40 ilin belediye başkan adayının kesinleştirildiği öğrenildi. Bu illerden bazıları ve belediye başkan adaylarının adları şöyle:

İzmir: Aziz Kocaoğlu, Antalya: Mustafa Akaydın, Bursa: Sena Kaleli, Gaziantep: Mustafa Yılmaz, Mersin: Macit Özcan, Kocaeli: Sefa Sirmen, Malatya: Ömer Şarapnal, Manisa: Kadri Kocabay, Kahramanmaraş: Rıfat Kabakçı, Zonguldak: İsmail Eşref, Kırıkkale: Sahir Koçak, Artvin: Emin Özgün, Çanakkale: Ülgür Gökhan, Edirne: Hamdi Sedefçi, Giresun: Kerim Aksu. İstanbul, Adana, Samsun belediye başkan adayları henüz belirlenmezken, Eskişehir’de de bir ismin iknası için çalışıldığı öğrenildi.



İstanbul beklemede

İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için ise Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile İl Başkanı Gürsel Tekin ismi çıkıyor.

Baykal’ın Adana’da öncelikle AKP’nin adayını görmek istediği belirtilirken, burada eski milletvekili Sedat Doğan ile Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş’ün adları öne çıktı.

Çankaya adayının ise çok daha sonra bizzat Baykal tarafından belirleneceği kaydediliyor.



Aşure dağıtacak

Öte yandan Baykal, cumartesi günü parti genel merkezinde aşure dağıtacak, pazar günü ise İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı’ndaki aşure ve lokma dağıtımına katılacak.