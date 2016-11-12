CHP'de 3 bin 896 kişi üyelikten çıkarılıyor

CHP, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde üyesi bulunduğu halde hiç oy alamadığı sandıklarla ilgili çalışmasını tamamladı. Toplam 3 bin 896 kişinin üyelikten çıkarılması için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından oy birliği ile karar alınırken, ilgili tüzük gereği söz konusu üyelere 15 günlük itiraz hakkı tanındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, üyesi bulunduğu halde sıfır oy alınan sandıklarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu 3 bin 896 üyenin listelerde bulunmalarına rağmen, seçmen oldukları ilgili sandıklarda CHP'ye oy vermedikleri tespit edildi.

Bu kişilerin üyelikten çıkarılması için Merkez Yönetim Kurulu (MYK), oy birliği ile karar alırken, ilgili tüzük gereği söz konusu üyelere itiraz hakkı tanındı. İl ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılan üyelerin durumu, 15 günlük sürede yapılan itirazların ardından, karara bağlanacak.