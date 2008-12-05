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Politika

CHP’de 2. adamlık tarihe karışıyor

CHP'de başlatılan değişimin partinin yönetim yapısına da yansıması için yapılacak tüzük değişikliğinin içeriği belirginleşmeye başladı.

05 Aralık 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın söylemleriyle başlattığı değişimin partinin yönetim yapısına da yansıması için yapılacak tüzük değişikliğinin içeriği belirginleşmeye başladı.

Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) üye sayısı ve yapısını değiştirecek yeni tüzükle “güçlü genel sekreter”in tarihe karışacağı ve aralarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu üç grup başkanvekilinin oy hakları olmaksızın MYK üyesi olacağı öğrenildi.

CHP’de, “Başkanlık sistemine” geçişi sağlayacak olan tüzük değişikliğiyle, geleneksel sol partilerde ikinci adam konumundaki genel sekreterin yönetimdeki neredeyse tüm görevleri elinden alınacak.

Genel sekreterin, CHP ile ilgili davalarda partiyi temsil edeceği ve yazışmaları yürüteceği belirtiliyor. Böylece adı son dönemde telekulak tartışmalarıyla gindeme gelen Genel ?Sekreter Önder Sav’ın da parti içindeki gücünün azalacağı kaydediliyor.

Baykal güçlenecek

Yeni yapılanmada, doğrudan Baykal’ın atayıp, gerekirse görevden alacağı 13 başkan yardımcısı bulunacak. Her birisi, “örgüt, hukuk ve seçim, basın ve propaganda, yerel yönetimler, dış ilişkiler ve dış politika, sivil toplum örgütleri, kadın, gençlik, bilim ve AR-GE, idari ve mali işler, halkla ilişkiler, ekonomi ve eğitim” alanlarından sorumlu olacak.

Herhangi bir alanda yaşanacak başarısızlığın faturası, doğrudan o alandan sorumlu başkan yardımcısına çıkarılacak. Başarısız görülen genel başkan yardımcısını Baykal görevden alabilecek.

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