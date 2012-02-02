-CHP'de 17. olağanüstü kurultayın gündemi belirlendi ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - CHP'de 17. olağanüstü kurultayın gündemi ilan edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yer alan ilana göre, kurultayın 1 Mart Perşembe günü Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacağı bildirildi. Kurultayın gündemi gazete ilanı ile duyuruldu. ''Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, kurultay başkanlık kurulunun seçimi, genel başkanın açılış konuşması ve olağanüstü kurultay çağrısı yapan delegeler adına konuşma yapılması'' ile başlayan 16 maddelik kurultay gündeminde, özetle şu maddeler yer alıyor: -Tüzüğün 12. Maddesine, ''Kongre ve seçim takviminin ilanından önceki 3 ay içinde bu madde uyarınca üye olanlar ilk kongre ve önseçimler için seçme hakkından yararlanamaz ancak seçilebilirler'' cümlesinin eklenmesinin oylanması -Tüzüğün 39. Maddesinin 2. Fıkrasının, ''Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan dışında (14) üyeden oluşur, Parti Meclisi tarafından gizli oyla seçilir. Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Genel Başkan Yardımcıları ve görevlendirmeleri yapar'', 5. fıkrasının ''Merkez Yönetim Kurulu üyeleri; Parti Meclisi üye tam sayısının üçte birinin yazılı önerisi, salt çoğunluğun güvensizlik oyu ile görevden uzaklaştırılabilir.'' 6. Fıkrasının ''İstifa eden, boşalan veya görevden uzaklaştırılan üye yerine Parti Meclisinin ilk toplantısında yeni üye seçilir'' şeklinde değiştirilmesinin ve (Genel Başkanın önerisi...) cümlesi ile başlayan 12. Fıkrasının kaldırılmasının oylanmaları -Tüzüğün 48. maddesinin; (İ) Bendinin 2. Fıkrasındaki ''yüzde yirmisinin'' yerine, ''yüzde onunun'' ifadesi konularak oylanması; (J) Bendinin 2. Fıkrasının başına ''İl ve ilçe kongrelerinde, yazılı gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce, kongre üyelerinin onda birinin önerisi üzerine yapılacak oylama sonunda, kongre üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Blok Liste oy pusulası ile seçimlerin yapılmasına karar verilir'' şeklinde değiştirilerek; (J) Bendinin 5. Fıkrasının birinci cümlesinin ''İl ve ilçe kongrelerinde blok liste 'önerisi verilmemişse' tek ve ortak (Çarşaf) liste oy pusulası ile yapılır'' cümlesi eklenerek ve (J) Bendinin 6. Fıkrasının sonuna ''Ancak yüzde 10 oranında genç üye bulunur'' cümlesinin eklenerek oylanmasına -Tüzüğün 49. Maddesinin 2. Fıkrasındaki ''Seçim yapılmaz'' ibaresinin çıkarılarak, ''Olağan Kongresince seçilen organlar ile boşalan organlar yerine atama yapılması durumunda talep halinde Olağanüstü Kongre ile Başkan ve Yönetim Kurulu seçilebilir'' ibaresinin eklenmesini; 3. Fıkrasının kaldırılarak ve 4. Fıkrasının ''Görevden alınanların yerine seçimle ilgili 44. maddesi hükmü saklıdır'' şeklinde değiştirilerek oylanması -Tüzüğün 54. Maddesinin 2. Fıkrasının kaldırılarak ve 4. fıkrasının ''Olağanüstü Kurultay toplantısının gündemi organ seçimleri dahil, isteyenlerce düzenlenir. Olağanüstü toplantıda, yalnız gündemdeki konular görüşülür'' şeklinde değiştirilerek oylanması.