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Politika

CHP'de 147 belediye başkan adayı daha açıklandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partisinin biri büyükşehir, 147 belediye başkan adayını açıkladı

14 Kasım 2018 19:35

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partisinin biri büyükşehir, 147 belediye başkan adayını açıkladı.
CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalarda bulundu. CHP\'li Torun, 147 belediye başkan adayını daha açıklayacaklarını söyledi. Bunlardan birinin büyükşehir, 10\'unun ise il belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Torun, adayların hepsinin yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimler olduğunu belirtti. Daha önce de 104 ismin açıklandığını kaydeden Torun, tüm adaylara başarılar diledi.
\'EĞİLİM YOKLAMASI YÖNTEMİNİN DE UYGULANMASI KARARINI ALDIK\'
Bugünkü toplantıda parti örgütünün isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldıklarını kaydeden Torun, \"Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkesinin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği, seçtikleri başkanın sarayın değil, kendilerinin dertlerini, beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmasını istiyor. Sahadaki tarafsız araştırmalar, CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyuyor. Her partiden CHP\'ye oy kaymaları olduğunu net bir şekilde gösteriyor\" dedi.
Halkın kendilerinden beklentisinin çok fazla olduğunu kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Ülkenin yeni belediyecilik anlayışını bizim ortaya koyacağımıza kesinlikle inanıyor. CHP\'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini seçmenlerimizde görüyor. Seçmen, CHP\'li belediyelerde huzur buluyor. AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız ilk fırsatta CHP\'li belediyelerin olduğu yerlere kaçıyor. Seçmen, evinde ve ülkede huzur istiyor. Bizim belediyelerimiz, huzur ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla, başla çalışacaklarına olan güvenimiz tamdır.\"
CHP’NİN YENİ ADAYLARI
CHP\'nin açıkladığı 147 kişilik listede 33 mevcut başkan yer aldı. CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için milletvekili Ahmet Akın\'ı aday gösterdi. Burdur\'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz, Giresun\'da mevcut başkan Kerim Aksu, Yalova\'da mevcut başkan Vefa Salman,  Artvin\'de Demirhan Elçin, Batman\'da Enver Erdem, Bingöl\'de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane\'de Bedri Ağaç, Uşak\'ta Asım Kalelioğlu, Erzincan\'da İsmail Taş ve Karabük\'te Mehmet Durum aday gösterildi. CHP Ankara\'da ise, Çankaya\'da mevcut başkan Alper Taşdelen ve Yenimahalle\'de mevcut başkan Fethi Yaşar\'ı aday olarak belirledi.

ADAY LİSTESİ

No            İL                    İLÇE         BELDE      AD      SOYAD      DURUM    

1     Adana           İmamoğlu        Kasım    Karaköse        
2     Adana            Tufanbeyli        Ahmet    Aktürk        
3     Adıyaman       Çelikhan         Pınarbaşı    Mahmut    Alan        
4    Adıyaman        Tut              Mehmet    Kılıç    Chp Belediyesi    
5    Adıyaman        Besni         Şambayat    Nejdet    Arıcı    Mevcut Başkan    
6    Adıyaman          Besni        Vakkas    Acar    Kesmetepe Bel. Bşk    
7    Afyonkarahisar    Sülümenli        İsmail    Özakman        
8    Afyonkarahisar    Çay    Pazarağaç    Fahrettin    Mutlu        
9    Ağrı    Tutak           Erkan    Sayan        
10    Ağrı    Taşlıçay        Kubbettin    Tekgül        
11    Aksaray    Merkez    Taşpınar    Cihan    Yüksel    Mevcut Başkan    
12    Aksaray    Merkez    Yeşiltepe    Tahsin    Çelik    Mevcut Başkan    
13    Aksaray    Merkez    Yeşilova    Sibel    Muştu        
14    Amasya    Merzifon        Alp    Kargı    Mevcut Başkan    
15    Ankara    Çankaya        Alper    Taşdelen    Mevcut Başkan    
16    Ankara    Yenimahalle        Fethi    Yaşar    Mevcut Başkan    
17    Ankara    Elmadağ        Adem Barış    Aşkın        
18    Antalya    Manavgat        Sükrü    Sözen    Mevcut Başkan    
19    Antalya    Kemer        Mustafa    Gül    Mevcut Başkan    
20    Ardahan    Göle    Köprülü    Engin    Sarıkaya        
21    Artvin    Kemalpaşa        Ergül    Akçiçek    Mevcut Başkan    
22    Aydın    Koçarlı        Mutlu    Öztürk    Mevcut Başkan    
23    Balıkesir    Balya        Orhan    Gaga        
24    Balıkesir    Havran        Bedri    Şahin        
25    Balıkesir    Manyas        Tancan    Barçın    Mevcut Başkan    
26    Balıkesir    Burhaniye        Ali Kemal    Deveciler        
27    Bartın    Kurucaşile        Nergis    Kartal        
28    Batman    Gercüş        Hamdiye    Öner        
29    Batman    Hasankeyf        Orhan    Cihan        
30    Batman    Beşiri        Genco    Özel        
31    Batman    Kozluk        Savaş    Durmaz        
32    Batman    Sason        Adnan    Yaşar        
33    Bilecik    İnhisar        Ayhan    Ödübek        
34    Bingöl    Yayladere        Sabri    Akyürek    Mevcut Başkan    
35    Bingöl    Yedisu        Veysel    Yaygan        
36    Bingöl    Kiğı        Yılmaz    Gündüz    Mevcut Başkan    
37    Bitlis    Adilcevaz    Aydınlar    İsmet    Özçalımlı        
38    Bitlis    Mutki    Kavakbaşı    Mezher    Özdeş        
39    Bitlis    Güroymak    Günkırı    Servet    Başelçin        
40    Bitlis    Güroymak    Gölbaşı    Cuma    Siri        
41    Burdur    Bucak    Kızılkaya    Şeref    Coşar        
42    Bolu    Mengen        Turhan    Bulut    Mevcut Başkan    
43    Bolu    Mudurnu        Mehmet    İnegöl    Mevcut Başkan    
44    Bolu    Yeniçağa        Adnan    Güngör        
45    Bolu    Dörtdivan        İlyas    Özalp        
46    Bursa    Orhangazi        Şaban Çetin    Çoklar        
47    Bursa    Harmancık        Ahmet    Tufan        
48    Bursa    Orhaneli        Vildan    Koç        
49    Çanakkale    Çan        Bülent    Öz        
50    Çanakkale    Çan    Terzialan    Feride    Demirbaş        
51    Çanakkale    Ayvacık        Mesut    Bayram        
52    Çanakkale    Ezine        Halil    Büyükerol        
53    Çanakkale    Lapseki    Çardak    Metin    Semerci        
54    Çankırı    Eldivan        Afife Ülkü    Kavalalı        
55    Çankırı    Kurşunlu        Tevfik Metin    Aktaş        
56    Denizli    Serinhisar        Hüseyin     Gemi        
57    Denizli    Çivril        Ömer    Köseoğlu        
58    Denizli    Pamukkale        Ahmet    Divarcı        
59    Denizli    Güney        Mustafa    Urtekin        
60    Diyarbakır    Çüngüş        Muhiddin    Yıldırım        
61    Düzce    Akçakoca        Fikret    Albayrak        
62    Düzce    Gölyaka        Abdullah    Şahin        
63    Eskişehir    Han        Erdal    Şanlı    Mevcut Başkan    
64    Eskişehir    Mahmudiye        İshak    Gündoğan    Mevcut Başkan    
65    Eskişehir    Odunpazarı        Kazım    Kurt    Mevcut Başkan    
66    Eskişehir    Tepebaşı        Ahmet    Ataç    Mevcut Başkan    
67    Gaziantep    Karkamış        Ali    Doğan        
68    Gaziantep    Araban        Hasan    DOĞRU        
69    Giresun    Tirebolu        Burhan    Takır        
70    Giresun    Eynesil        Ahmet Latif    Karadeniz        
71    Gümüşhane    Şiran        Hüseyin    Kaya        
72    Hatay    Antakya        Hikmet    Hatunoğlu        
73    Kahramanmaraş    Andırın        Ahmet    Rüzgar        
74    Kahramanmaraş    Elbistan        Onur    Gürbüz        
75    Kars    Arpaçay        Enver    Akkaya        
76    Kars    Susuz        Oğuz    Yantemur        
77    Kastamonu    Devrekani        İlhan    Tuncer        
78    Kastamonu    Bozkurt        Güvenç    Demirezen        
79    Kayseri    Bünyan        Mustafa    Naldız        
80    Kayseri    Felahiye        Kerim    Karakoç        
81    Kocaeli    Darıca        Yakup    Törk        
82    Kocaeli    Karamürsel        Ahmet    Çalık        
83    Karabük    Yenice    Yortanpazarı    İsmail    Elemen        
84    Kütahya    Dumlupınar        Zekeriya    Yılmaz        
85    Kütahya    Domaniç        Mustafa Temel    Ergün        
86    Kütahya    Domaniç    Çukurca    Ceyhun    Ergün        
87    Kütahya    Altıntaş        Doğan    Akbunar        
88    Kırıkkale    Sulakyurt        Tamer    Cihan        
89    Manisa    Gölmarmara        Birol    Bak        
90    Manisa    Saruhanlı        Zeki    Bilgin        
91    Manisa    Kırkağaç        Şerif Ozan    İren        
92    Nevşehir    Derinkuyu        Mustafa    Erdem        
93    Nevşehir    Merkez    Sulusaray    Derviş    Dursun        
94    Niğde    Altunhisar        Abdi    Mercan        
95    Niğde    Ulukışla        Mustafa    Önen        
96    Ordu    Fatsa        Ahmet    Canbaz        
97    Ordu    Aybastı        Özdilek    Aydoğan        
98    Ordu    Gölköy        Cengiz    Sarıyer        
99    Ordu    Akkuş        Bayram    Görür        
100    Sakarya    Serdivan        Zafer    Kazan        
101    Sakarya    Karapürçek        Nizamettin    Yıldız        
102    Samsun    Yakakent        Ramazan    Şensoy        
103    Samsun    Çarşamba        Altan    Karabulut        
104    Sinop    Erfelek        Muzaffer    Şimşek    Mevcut Başkan    
105    Sinop    Gerze        Osman    Belovacıklı    Mevcut Başkan    
106    Sivas    Gemerek    Çepni    Gülbeden    Yüksel    Chp Belediyesi    
107    Sivas    İmranlı        Murat    Açıl        
108    Sivas    Şarkışla        Ayfer    Temel        
109    Şanlıurfa    Hilvan        Abuzer    Bebe        
110    Şanlıurfa    Akçakale        Ahmet    Geçit        
111    Şanlıurfa    Halfeti        Ekrem    Morçiçek        
112    Şanlıurfa    Suruç        Kemal    Eşsiz        
113    Şanlıurfa    Harran        Mehmet    İngin        
114    Şanlıurfa    Viranşehir        Şehmus    Dodukanlıoğlu        
115    Tunceli    Mazgirt    Akpazar    Cemal    Bulut        
116    Tunceli    Hozat        Seyfi    Geyik    Chp Belediyesi    
117    Tunceli    Mazgirt        İsmail    Toprak        
118    Uşak    Eşme        Yılmaz    Tozan        
119    Uşak    Sivaslı    Pınarbaşı    Naci    Akyürek    Mevcut Başkan    
120    Uşak    Sivaslı    Selçikler    İbrahim    Kökçü        
121    Uşak    Eşme    Yeleğen    Feyzi    Kaya    Mevcut Başkan    
122    Uşak    Banaz    Kızılcasöğüt    Ömer    Biçer    Mevcut Başkan    
123    Van    Çaldıran        Muhamed    Aladağ        
124    Yalova    Armutlu        Ali    Çetinkaya        
125    Yalova    Altınova    Kaytazdere    Ali    Kangal    Mevcut Başkan    
126    Yalova    Altınova    Subaşı    Turan    Canbay        
127    Yalova    Çınarçık        Avni    Kurt    Mevcut Başkan    
128    Yalova    Çınarcık    Koru    Kamil    Yaman    Mevcut Başkan    
129    Yalova    Çiftlikköy        Nedim    Güler        
130    Zonguldak    Devrek    Çaydeğirmeni    Hayrettin    Çataklı        
131    Zonguldak    Çaycuma    Saltukova    Alim    Genç        
132    Zonguldak    Alaplı    Gümeli    Ahmet    Saydam    Mevcut Başkan    
133    Zonguldak    Kozlu        Cengiz    Bank        
134    Zonguldak    Merkez    Beycuma    Hayati    Açıkgöz        
135    Zonguldak    Kilimli        Ali Aslan    Kılıç    Mevcut Başkan    
136    Zonguldak    Kilimli    Çatalağzı    Adnan    Akgün    Mevcut Başkan    
137    Balıkesir    BŞB        Ahmet    Akın    Milletvekili    
138    Artvin    Merkez        Demirhan    Elçin        
139    Batman    Merkez        Enver    Erdem        
140    Bingöl    Merkez        Vahdettin    Uzunyayla        
141    Gümüşhane    Merkez        Bedri    Ağaç        
142    Uşak    Merkez        Asım     Kalelioğlu        
143    Erzincan    Merkez        İsmail    Taş        
144    Karabük    Merkez        Mehmet    Durum        
145    Burdur    Merkez        Ali Orkun    Ercengiz    Mevcut Başkan    
146    Giresun    Merkez        Kerim    Aksu    Mevcut Başkan    
147    Yalova    Merkez        Vefa    Salman    Mevcut Başkan    

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