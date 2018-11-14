CHP'de 147 belediye başkan adayı daha açıklandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partisinin biri büyükşehir, 147 belediye başkan adayını açıkladı.

CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalarda bulundu. CHP\'li Torun, 147 belediye başkan adayını daha açıklayacaklarını söyledi. Bunlardan birinin büyükşehir, 10\'unun ise il belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Torun, adayların hepsinin yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimler olduğunu belirtti. Daha önce de 104 ismin açıklandığını kaydeden Torun, tüm adaylara başarılar diledi.

\'EĞİLİM YOKLAMASI YÖNTEMİNİN DE UYGULANMASI KARARINI ALDIK\'

Bugünkü toplantıda parti örgütünün isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldıklarını kaydeden Torun, \"Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkesinin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği, seçtikleri başkanın sarayın değil, kendilerinin dertlerini, beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmasını istiyor. Sahadaki tarafsız araştırmalar, CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyuyor. Her partiden CHP\'ye oy kaymaları olduğunu net bir şekilde gösteriyor\" dedi.

Halkın kendilerinden beklentisinin çok fazla olduğunu kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ülkenin yeni belediyecilik anlayışını bizim ortaya koyacağımıza kesinlikle inanıyor. CHP\'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini seçmenlerimizde görüyor. Seçmen, CHP\'li belediyelerde huzur buluyor. AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız ilk fırsatta CHP\'li belediyelerin olduğu yerlere kaçıyor. Seçmen, evinde ve ülkede huzur istiyor. Bizim belediyelerimiz, huzur ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla, başla çalışacaklarına olan güvenimiz tamdır.\"

CHP’NİN YENİ ADAYLARI

CHP\'nin açıkladığı 147 kişilik listede 33 mevcut başkan yer aldı. CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için milletvekili Ahmet Akın\'ı aday gösterdi. Burdur\'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz, Giresun\'da mevcut başkan Kerim Aksu, Yalova\'da mevcut başkan Vefa Salman, Artvin\'de Demirhan Elçin, Batman\'da Enver Erdem, Bingöl\'de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane\'de Bedri Ağaç, Uşak\'ta Asım Kalelioğlu, Erzincan\'da İsmail Taş ve Karabük\'te Mehmet Durum aday gösterildi. CHP Ankara\'da ise, Çankaya\'da mevcut başkan Alper Taşdelen ve Yenimahalle\'de mevcut başkan Fethi Yaşar\'ı aday olarak belirledi.

ADAY LİSTESİ

No İL İLÇE BELDE AD SOYAD DURUM

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Manisa Gölmarmara Birol Bak

90 Manisa Saruhanlı Zeki Bilgin

91 Manisa Kırkağaç Şerif Ozan İren

92 Nevşehir Derinkuyu Mustafa Erdem

93 Nevşehir Merkez Sulusaray Derviş Dursun

94 Niğde Altunhisar Abdi Mercan

95 Niğde Ulukışla Mustafa Önen

96 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

97 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

98 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

99 Ordu Akkuş Bayram Görür

100 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

101 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

102 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

103 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

104 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan

105 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan

106 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

107 Sivas İmranlı Murat Açıl

108 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

109 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

110 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

111 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

112 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

113 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

114 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

115 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

116 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi

117 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

118 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

119 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

120 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

121 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

122 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

123 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

124 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

125 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

126 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

127 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan

128 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

129 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

130 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

131 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

132 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

133 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

134 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

135 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan

136 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

137 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

138 Artvin Merkez Demirhan Elçin

139 Batman Merkez Enver Erdem

140 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

141 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

142 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

143 Erzincan Merkez İsmail Taş

144 Karabük Merkez Mehmet Durum

145 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

146 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan

147 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan