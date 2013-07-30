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Politika

CHP'de 14 kişi görevden alındı!

CHP Kayseri İl Başkanı Sadık Atila ve 10 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesinin ardından, 'devam' kararı alan diğer 14 il yöneticisi de CHP Genel Merkezi tarafından görevlerinden alındı.

30 Temmuz 2013 19:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin başkanlığında toplanan ve yerel seçimlere ilişkin çalışmaların görüşüldüğü CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Kayseri il teşkilatındaki istifalar da masaya yatırıldı. Bir süre önce görevlerinden istifa eden CHP Kayseri İl Başkanı Sadık Atila ve beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesinin ardından 24 kişilik yönetimde geriye kalan 14 il yöneticisi göreve devam etme yönünde karar almıştı. MYK, Kayseri il teşkilatında yaşananları da görüştü ve 14 il yönetim kurulu üyesini, parti tüzüğünün 43/B maddesini gerekçe göstererek görevden aldı. Alınan bu karar il yöneticilerine yazılı olarak iletildi. MYK tarafından görevden alınan 14 il yöneticisi şunlar: 

Şehriban Peker, Tenzile Börkü, Behzat Usta, Faruk Tan, Zekeriya Kurbanoğlu, Oğuz Özsoy, İsmet Memiş, İbiş Korkmaz, Meliha Bozkurt, Tansel Budak, Songül Şimşek, Halil Yıldız, Bülent Öcal ve gençlik kotasından yönetime dahil olan Umut Doğan. 

Alınan bu kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun, Kayseri İl Teşkilat için başkan dahil 7 kişilik bir geçici kurul ataması ve geçici kurulunda 45 gün içinde seçimleri yapmak için olağanüstü kongreye gitmesi bekleniyor.

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