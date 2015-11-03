CHP’de 1 Kasım sancısı

AKP’nin oy oranını 7 Haziran'a kıyasla yüzde 20 artırarak yüzde 49,4 oy oranıyla tek başına iktidar olduğu seçimler sonrasında, CHP kanadında Aralık ayında gerçekleşecek Kurultay gündemde. Son CHP Kurultay’ında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olan Muharrem İnce’nin önümüzdeki süreçte aday olup olmayacağı henüz belli değil.

CHP’de 1 Kasım seçimlerinde alınan 500 binlik oy artışına parti içinden tepkiler artıyor. Aralık ayında yapılması beklenen Kurultay öncesinde genel başkan adaylığı için çalışmalar dikkat çekiyor. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde adaylık listesine alınmamasına rağmen toplam 30 ilde çalışan Umut Oran ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun nabız yoklamaları görülüyor. CHP’nin son olağanüstü Kurultay’ında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olan Muharrem İnce’nin bir iki gün içinde adaylığına ilişkin karar vereceği ve kamuoyuna açıklayabileceği belirtiliyor. CHP'de bir grup ise, ortak bir adayda uzlaşılmasından yana.

CHP’de en dikkat çekici gelişme ise Kılıçdaroğlu yönetiminin partiden ihraç ettiği eski İstanbul Milletvekili Prof. Süheyl Batum kanadında yaşanıyor. Mahkeme kararıyla ihraç kararı iptal edilen Batum, bir iki gün içerisinde Genel Merkez yönetimini ve alınan oyları ağır dille eleştiren bir bildiriyi kamuoyuna açıklayacak. Batum’un danışmanı Alper Kafa, Prof. Batum’un mahkeme kararıyla CHP için yol açılmasına rağmen 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday olmadığını ve partisi hakkında tek bir söz etmediğini söyledi. Kafa, “Artık, seçim sonuçlarını etkileyecek bir durum yok. Bu nedenle neyin ne olduğunu ortaya koyan bir bildiriyi kaleme alıyor” dedi.