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Politika

Aygün'den Bozdağ'a: Ethem’i öldüren polisi serbest bırakan hakimi takip edecek misniz?

CHP Tunceli Milletvekili Aygün'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a 'Palalı saldınganı neden takip etmediniz' dedi

20 Ağustos 2013 19:24

 

T24/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Hacıbektaş'ta uğradığı saldırının ardından CHP'ye yönelik  eleştirilerini sürdüren  Başbakan Yardımcısı Bekir  Bozdağ'a, "Saldırıdan dolayı  polis memurlarının  görev alındığı doğru mudur" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Aygün, "Palalı saldınganı neden takip etmediniz" dedi. TBMM Başkanlığı'na  bakan Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği  soru önregesi şöyle:

 

Ethem'i öldüreni  serbest bırakan hakim

 

Ethem Sarısülük'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz Savcı tarafından 'tutuklama isteğiyle' mahkemeye sevk edilip sulh ceza hakimi tarafından 'meşru müdafaa' gibi saçma bir gerekçeyle serbest bırakıldığında kararı veren hakime dair neden açıklama yapmadınız?

Sizce polisin bir insanı yasal tabancası ile öldürmesi mi, yoksa birinin bir siyasetçinin yakasını tutması mı ağır bir suçtur? Birincisi olduğuna göre ikinci eylem sadece sizin şahsınıza dönük olduğu için mi kendinizden geçmektesiniz?

Ethem’i öldüren polisi serbest bırakan hakimi takip etmeyi düşünüyor musunuz?

 Abdullah  Cömert'in katili takip  listeniz de mi? 

Berkin Elvan’ın 66 gündür yoğun bakımda olmasına neden olan polisi tespit etmeyenleri de takip etmeyi düşünüyor musunuz?

Ali İsmail’i döverek öldürenleri tespit edemeyen/etmeyenleri takip etmeyi düşünüyor musunuz?

Abdullah Cömert’in katili de takip listenizde var mı?

Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümü ile ilgili takip etmeyi düşündükleriniz var mı?

Karakol yapımlarına karşı yapılan eylemde asker kurşunu ile öldürülen Medeni Yıldırım’ın katillerini takip etmeyi hiç düşündünüz mü?

Polisler görevden mi alındı?

Palalı saldırganı neden takip etmediniz?

Size saldırıdan dolayı polis memurlarının görevden alındığı iddiası doğru mudur? Kaç kişi görevden alınmıştır? Görevleri nedir? Gerekçesi nedir?

 

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