Aygün'den Bozdağ'a: Ethem’i öldüren polisi serbest bırakan hakimi takip edecek misniz?

T24/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Hacıbektaş'ta uğradığı saldırının ardından CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a, "Saldırıdan dolayı polis memurlarının görev alındığı doğru mudur" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Aygün, "Palalı saldınganı neden takip etmediniz" dedi. TBMM Başkanlığı'na bakan Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önregesi şöyle:

Ethem'i öldüreni serbest bırakan hakim

Ethem Sarısülük'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz Savcı tarafından 'tutuklama isteğiyle' mahkemeye sevk edilip sulh ceza hakimi tarafından 'meşru müdafaa' gibi saçma bir gerekçeyle serbest bırakıldığında kararı veren hakime dair neden açıklama yapmadınız?

Sizce polisin bir insanı yasal tabancası ile öldürmesi mi, yoksa birinin bir siyasetçinin yakasını tutması mı ağır bir suçtur? Birincisi olduğuna göre ikinci eylem sadece sizin şahsınıza dönük olduğu için mi kendinizden geçmektesiniz?

Ethem’i öldüren polisi serbest bırakan hakimi takip etmeyi düşünüyor musunuz?

Abdullah Cömert'in katili takip listeniz de mi?

Berkin Elvan’ın 66 gündür yoğun bakımda olmasına neden olan polisi tespit etmeyenleri de takip etmeyi düşünüyor musunuz?

Ali İsmail’i döverek öldürenleri tespit edemeyen/etmeyenleri takip etmeyi düşünüyor musunuz?

Abdullah Cömert’in katili de takip listenizde var mı?

Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümü ile ilgili takip etmeyi düşündükleriniz var mı?

Karakol yapımlarına karşı yapılan eylemde asker kurşunu ile öldürülen Medeni Yıldırım’ın katillerini takip etmeyi hiç düşündünüz mü?

Polisler görevden mi alındı?

Palalı saldırganı neden takip etmediniz?

Size saldırıdan dolayı polis memurlarının görevden alındığı iddiası doğru mudur? Kaç kişi görevden alınmıştır? Görevleri nedir? Gerekçesi nedir?