CHP: Zarrab'ın kuryesini Meclis’te dinlemek istedik ama AKP izin vermedi

Dört eski bakanla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Reza Zarrab’ın İran’a altın sevkiyatı konusunda dikkat çeken açıklamalar yapan ve “TBMM Soruşturma Komisyonu’na bütün gerçekleri anlatmayı istiyorum” diyen Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan’ın dinlenmesini istediklerini, ancak AKP’li Başkan Hakkı Köylü'nün bu talebi işleme almadığını öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'a konuşan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Emre Köprülü, çalışmalar sırasında Adem Karahan’ın da bulunduğu 40’dan fazla kişinin komisyona çağrılarak tanık olarak dinlenmesini istediklerini söyledi. Ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirten Köprülü, “Soruşturma komisyonu derinlemesine bir inceleme yapmadı. Neticesinde de herhangi bir inceleme bile yapılamadan dosya kapsamında karar verildi” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma komisyonunun çalışmaları sürerken 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili “kovuşturmaya gerek olmadığı” yönünde karar vererek komisyonu da etki ve baskı altına aldığını vurgulayan Köprülü, Karahan’ın açıklamalarının çok önemli olduğunu, bunun yeni bir tanık ve delil kapsamında değerlendirilerek savcılık tarafından doğrudan yeni bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

'Karahan tanık olarak dinlenmedi'

Karahan’ın tanık olarak dinlenmesinin kabul edilmediğini, ancak Karahan’ın ifadesi olmadan da dosyada Yüce Divan için yeterli delil ve bulguların olduğuna dikkat çeken Köprülü, “Karahan başta olmak üzere birçok ismin çağrılmaması, eksik soruşturma yürütülmesi hukuki bir karar olmadığının açık bir göstergesidir. Savcılığın da kovuşturmaya gerek olmadığı kararı, AKP’liler tarafından Yüce Divan’a gönderilmemesine gerekçe olarak gösterildi. Şimdi yeni bir durum var, Karahan’ın açıklamaları önemlidir ve kilit isimdir. Bu noktada yapılması gereken yeni bir delil ortaya çıkmıştır, hemen savcılığın işlem başlatması gerekir” diye konuştu.

CHP’li komisyon üyesi Erdal Aksünger de, AKP’li Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’nün zaman olmadığı, savcılığın gerekli tahkikatı yaptığı gerekçesiyle Adem Karahan’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ismin tanık olarak çağrılması taleplerini kabul etmediğini söyledi.

Komisyona bilgi veren eski Emniyet Müdürü Orhan İnce, Karahan’ın kendisine “Sarraf’ın 25-30 milyar dolarlık hayali parayı yurtdışına çıkardığı, Sarraf’ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, üst düzey bakan tanıdıkları olduğunu, yaptığı şikayetlerin engellendiğini” ifade ettiğini söylemişti.