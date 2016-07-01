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CHP, 'yüksek yargıyı tasfiye' yasasının iptali için AYM'ye başvurdu

Yasa ile Yargıtay'ın 516 olan üye sayısı 200'e, Danıştay'ın 195 olan üye sayısı ise 90'a düşürülecek

01 Temmuz 2016 13:16

CHP, kamuoyunda ''yüksek yargıyı tasfiye'' olarak yorumlanan yargı paketinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Parti adına başvuruyu yapan CHP Grup Başkanvekili Leven Gök, "Meclis İstanbul'da ölen 44 yurttaşın yasını tutmamış, bu yasın tutulması dahi engellenmiş, iktidarın kendisine göre oluşturacağı bir yargı düzeninin oluşturulması için, tüm evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak bir kanun çıkartılmıştır" dedi.

Yüksek yargıda düzenlemeler içeren Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Yasayla birlikte Adli ve idari yargıda bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz'da hayata geçmesiyle birlikte yargıda büyük dönüşüm yaşanacak. Yargıtay'da 46 olan daire sayısı 12'si ceza 12'si hukuk olmak üzere 24'e düşürülecek. Danıştay'ın daire sayısı ise 17'den 10'a düşürülecek. Yargıtay ve Danıştay'daki mevcut üyelikler ise kademeli olarak düşürülecek.

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