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Politika

CHP yönetimi değişiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yapılan MYK toplantısında, Genel Başkan Yardımcılarında değişikliğe gideceği sinyalini verdi

07 Mayıs 2014 20:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan MYK toplantısında 8 Genel Başkan Yardımcısında değişikliğe gidileceği mesajını verdi.

MYK toplantısında, Genel Başkan Yardımcılarına "hizmetleri için teşekkür eden" Kılıçdaroğlu, yeni bir yol haritası ile devam edileceğini söyledi. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun bu hafta sonunda yeni MYK'yı açıklamasının beklendiğini belirttiler.

 

8 Genel Başkan Yardımcısı değişecek

 

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, CHP'de 30 Mart seçimlerinin ardından gerçekleşmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu'nun da bugün ilk somut mesajı vermesi üzerine, parti içindeki kulisler hareketlendi. 

CHP kulislerine göre, 8 Genel Başkan Yardımcısının ya değiştirilmesi, ya da farklı görev alanlarına kaydırılması söz konusu. 

Görevi sona erecek ya da görev yeri değişecek isimler arasında Umut Oran, Perihan Sarı, Sezgin Tanrıkulu, Bihlun Tamaylıgil, Nihat Matkap, Bülent Tezcan, Emrehan Halıcı ve Adnan Keskin'in adı geçiyor. 

Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesi muhtemel isimler arasında Bülent Kuşoğlu, Ekrem Kerem Oktay, Veli Ağbaba’nın bulunduğu belirtiliyor. 

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