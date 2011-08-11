CHP yönetimi değişiyor

T24

'Başarısız oldunuz'

'Toplu istifa istedi'

Kılıçdaroğlu, gelecek haftaki toplantıya 16 Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşan MYK’nın büyük bir kısmını değiştirmiş olarak girecek.“Küslük ve dargınlık yaşamayın. MYK dışında kalacak arkadaşlarımız da yeni görevleriyle partimize hizmet etmeye devam edecekler” mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun 11 kişilik geniş çaplı bir değişime gitmesi bekleniyor.Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp’in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun, Hurşit Güneş, Süheyl Batum, İzzet Çetin, Gülsüm Bilgehan, Sena Kaleli, Emrehan Halıcı ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor.CHP Lideri’nin Umut Oran, Erdoğan Toprak, Volkan Canalioğlu gibi isimlerle ilgili olarak da görev değişikliğine gitmesi bekleniyor.Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in ise görevini koruyacağı belirtiliyor.Kılıçdaroğlu 12 Haziran’dan sonra kurmaylarıyla gerçekleştirdiği özel toplantılarda, seçim sonuçlarını başarısızlık olarak değerlendirmiş ve “Seçim bölgelerinde başarısız oldunuz. Sizden beklenen performansı gösteremediniz” eleştirisini yönelterek değişim işareti vermişti.Kulislerde 17 olan MYK üye sayısının 14’e düşürülebileceği konuşulurken, TBMM komisyonlarında görevlendirilen üyelerin MYK dışında kalabileceği ifade ediliyor. 10 MYK üyesinin komisyonlarda görevlendirilmesi “MYK’da değişimin ilk adımı” olarak nitelendirilmişti. Komisyonlarda görevlendirilen MYK üyeleri; “Süheyl Batum (Anayasa Komisyonu), Osman Korutürk (Dışişleri Komisyonu), Sezgin Tanrıkulu (İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu), Umut Oran (AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu), Gülsün Bilgehan (AKPM) Emrehan Halıcı (NATOPA Türk Grubu) Faik Öztrak (NATOPA Türk Grubu asıl üyesi), Hurşit Güneş (Parlamentolararası Birlik) Süleyman Sencer Ayata (Asya Parlamenter Asamblesi)” olarak şekillenmişti.17 isimden oluşan MYK’da genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin, Alaaddin Yüksel, Erdoğan Toprak, Engin Altay, İzzet Çetin, Sena Kaleli ve Volkan Canalioğlu’na TBMM komisyonlarında herhangi bir görev verilmemişti.Bu arada Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir Beyaz Tv’de yorumcu olarak katıldığı Acı kahve adlı programda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm yönetimin istifasını istediğini öne sürdü:“CHP’de acayip bir deprem yaşanıyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu bütün MYK üyelerinin istifasını istemiş. Ve ‘Yeniden ben kuracağım MYK’yı’ demiş. İlginç bir gelişme, CHP’nin iç işleyişi bakımından. Bakalım nasıl yansıması olacak.”