CHP; Yolsuzluktan tutuklanan AKP’li Şahin’in akrabası TBMM’de çalışıyor mu?

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, yolsuzluktan tutuklandığını söylediği eski bakan Mehmet Ali Şahin’in akrabası olduğu söylenen Bahattin Eroğlu’nun TBMM’den çalışıp çalışmadığını sordu. TBMM Başkanlığı’na başkan Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özgündüz gerekçede şunları söyledi.

‘Yemek ihalesinde yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı’

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanlarından ve hem de eski Bakanlardan Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’in akrabası olduğu ve bu nedenden dolayı araştırmacı kadrosuyla TBMM’ye işe alındığı iddialarının kamuoyunda yoğun olarak konuşulduğu Bahattin Eroğlu; geçtiğimiz aylarda Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı kamu kurumlarının yemek ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ankara, Karabük, Trabzon ve Kastamonu'da operasyon talimatı verilmesi sonrası önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştır.

Daha sonra ülkemizde alışık olunmadığı biçimde kısa sürede ve tartışmalı biçimde serbest bırakılmıştır. Bu şahıs 1. Büyük Millet Meclisi Kısım Sorumlusu olarak görevine hâlâ devam etmektedir”. Çiçek’e yöneltilen sorular şöyle:

‘Hangi tarihte 1: Meclis’in kısım sorumlusu oldu’

-Bahsi geçen şahıs, TBMM’de ne zaman işe başlamıştır?

-İlgili şahsın hem TBMM Eski Başkanlarından hem de eski Bakanlardan Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’in akrabası olması nedeniyle TBMM’de işe başladığı iddiaları doğru mudur?

-Şahıs TBMM’de işe girerken hangi ölçütler baz alınmıştır? Herhangi bir sınava girmiş midir? Eğitim durumu ve iş tecrübesi, görevde bulunduğu kademeye ve pozisyona uygun mudur?

-İlgili şahıs yolsuzlukla ilgili suçlanarak tutuklanması sonrası, herhangi bir idari soruşturma geçirmiş midir? Geçirmemiş ise bu konuda bir soruşturma düşünülmekte midir?

-Şahısla ilgili adli yargılama hangi aşamadadır? TBMM bu adli yargılamayı takip etmekte midir?

-Bu şahıs, hangi tarihte 1. Büyük Millet Meclisi Kısım Sorumlusu olmuştur? Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandıktan sonra bu göreve atandığı doğru mudur?