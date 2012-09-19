T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP; Yolsuzluktan tutuklanan AKP’li Şahin’in akrabası TBMM’de çalışıyor mu?

CHP: Şahısla ilgili adli yargılama hangi aşamadadır? TBMM bu adli yargılamayı takip etmekte midir?

19 Eylül 2012 23:05

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,  TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e,  yolsuzluktan tutuklandığını söylediği  eski  bakan Mehmet Ali Şahin’in akrabası olduğu söylenen  Bahattin Eroğlu’nun TBMM’den çalışıp çalışmadığını sordu. TBMM Başkanlığı’na başkan Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren  Özgündüz gerekçede  şunları söyledi.

 

‘Yemek ihalesinde yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı’

 

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanlarından ve hem de eski Bakanlardan Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’in akrabası olduğu ve bu nedenden dolayı araştırmacı kadrosuyla TBMM’ye işe alındığı iddialarının kamuoyunda yoğun olarak konuşulduğu Bahattin Eroğlu;  geçtiğimiz aylarda Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı kamu kurumlarının yemek ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ankara, Karabük, Trabzon ve Kastamonu'da operasyon talimatı verilmesi sonrası önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştır.

Daha sonra ülkemizde alışık olunmadığı biçimde kısa sürede ve tartışmalı biçimde serbest bırakılmıştır. Bu şahıs 1. Büyük Millet Meclisi Kısım Sorumlusu olarak görevine hâlâ devam etmektedir”. Çiçek’e yöneltilen sorular şöyle:

 

‘Hangi tarihte 1: Meclis’in kısım sorumlusu oldu’ 

 

-Bahsi geçen şahıs, TBMM’de ne zaman işe başlamıştır?

-İlgili şahsın hem TBMM Eski Başkanlarından hem de eski Bakanlardan Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’in akrabası olması nedeniyle TBMM’de işe başladığı iddiaları doğru mudur?

-Şahıs TBMM’de işe girerken hangi ölçütler baz alınmıştır? Herhangi bir sınava girmiş midir? Eğitim durumu ve iş tecrübesi, görevde bulunduğu kademeye ve pozisyona uygun mudur?

-İlgili şahıs yolsuzlukla ilgili suçlanarak tutuklanması sonrası, herhangi bir idari soruşturma geçirmiş midir? Geçirmemiş ise bu konuda bir soruşturma düşünülmekte midir?

-Şahısla ilgili adli yargılama hangi aşamadadır? TBMM bu adli yargılamayı takip etmekte midir? 

-Bu şahıs, hangi tarihte 1. Büyük Millet Meclisi Kısım Sorumlusu olmuştur? Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandıktan sonra bu göreve atandığı doğru mudur?

 

ETİKETLER

tbmmmeclisakpakpli şahinin akrabası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24