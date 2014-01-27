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CHP: Yolsuzluk dosyasında Sarıgül'ün değil Abdullah Gül'ün ismi var

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuyla paylaştığı Mustafa Sarıgül'ün yolsuzluk dosyasına ilişkin fotoğrafın 'tahrif edilmiş' olduğunu açıkladı

27 Ocak 2014 21:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, elinde bir dosya ile, üzerlerinde isimler yazılı çok sayıda yolsuzluk dosyası önünde gösteren fotoğrafta "tahrifat yapıldığını belirlediklerini" söyledi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı toplantıda, kürsüden bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta, Kılıçdaroğlu, aralarında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün de olduğu, çok sayıda ismin yer aldığı yolsuzluk dosyaları önünde görülüyordu. 
Halıcı, CHP arşivinden Başbakan'ın kürsüden, canlı yayın sırasında tüm Türkiye ile paylaştığı fotoğrafın orijinalini çıkardıklarını, bunu Erdoğan'ın elindeki fotoğraf ile karşılaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu;
"O fotoğraf, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk dosyalarını sakladığı kitaplıkta çekilmiş bir fotoğraf. Bunun orijinalini bulup inceledik. Orijinal fotoğrafta, yolsuzluğa ilişkin dosyaların üzerindeki isimler arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı yer alıyor. Oysa Başbakan'ın gösterdiği fotoğrafta bu isim silinmiş. Yine orijinal fotoğrafta açıkça görülen, üzerlerinde Kemal Unakıtan ve Şaban Dişli gibi AKP'lilerin ismi bulunan dosyalar da tahrif edilmiş. Üzerindeki isimler okunmayacak hale getirilmiş."
"Başbakan Erdoğan'a şu iki soruyu soruyoruz; Fotoğraflardaki sahtecilik çok net. Başbakan'a şu iki soruyu soruyoruz; 
1- Bu sahte fotoğrafları Başbakan'ın eline verenler bizim bundaki açık tahrifatı ortaya çıkaracağımızı düşünmediler mi? Bu kadar komplodan, kumpastan bahseden Başbakan, bu fotoğraflardaki kumpasın da ortaya çıkarılacağını düşünmedi mi? 
2- Fotoğraflardaki tahrifat ortaya çıkarıldığında, Kılıçdaroğlu'nun önünde durduğu dosyaların birinin üzerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin de yer aldığının ortaya çıkarılacağı bilinmiyor muydu? Bu bilerek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın adının yolsuzlukla birlikte anılmasını sağlamak için mi yapıldı?"
 
 

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