-CHP YOKSULLUĞUN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ TBMM (A.A) - 28.10.2010 - CHP, yoksulluğun ve yoksulluğun neden olduğu sosyal sorunların belirlenerek, çözüm önerilerinin tespiti için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, iktidarın, Türkiye'de zengin sayısı artıyor söyleminin, son yıllarda çok sık dile getirmeye başladığı belirtildi. Zengin sayısının artmasının yollarından birinin, yoksulların ya da yoksulluğun artması olduğu, bu durumun Avrupa'da da özellikle ele alındığının ifade edildiği gerekçede, ''2010 yılı, AB tarafından Avrupa Yoksullukla ve Sosyal Dışlanmışlıkla Mücadele Yılı olarak ilan edilmiştir. Maalesef ülkemizde bu konuda ciddi çalışmalar yapılmamıştır. Üstelik yoksulluk ve sosyal dışlanmanın ülkemizde önemli boyutlarda olmasına rağmen ciddi çalışmaların olmaması manidar bir durumdur'' denildi. TÜİK 2008 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nda ortaya çıkan rakamların, oldukça trajedik bir boyuta gelindiğinin göstergesi olduğu belirtilen gerekçede, yoksulluk sınırının 3 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk riski altındakilerin sayısının 11 milyonu aştığı vurgulandı. Gerekçede, yoksulluk ile sosyal dışlanmışlığın birbirine paralel unsurlar olduğu, birinin diğerini tetiklediği belirtilerek, bu derece yoksulluğun olduğu ülkede sosyal dışlanmışlığın da aynı boyutta arttığı kaydedildi. AB'nin, yoksulluk, sosyal dışlanmışlıkla mücadele ve bilinçlendirme amacıyla ayırdığı bütçenin 17 milyar Avro olduğunun işaret edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Eşitsizliklerle, dışlanmayla, yoksullukla mücadele için konuşulacak o kadar çok şey varken bu konuda siyasi iktidarın sessiz kalması anlaşılır bir durum değildir. Bununla birlikte sadaka kültürünün yerleşmesi için çalışmaların yapılması, konunun daha kötü sonuçlara geleceği endişesini uyandırmaktadır. Oysa sadaka kültürü kurtarıcı değildir. Bu yolla yoksulluğu azaltmak yerine, kendine bağımlı milyonlar yaratmak yanlış bir amaç ve politikadır. Yoksullukla mücadele için istihdam gerekmektedir. Avrupa, yoksulluk ve sosyal dışlanmışlıkla mücadeleyi bu kadar önemli bir konu olarak ele alırken, ülkemizde bu durumun gözardı edilmesi doğru değildir. Bu bağlamda, ülkemizde yaşanan yoksulluğun ve yoksulluğun neden olduğu sosyal sorunların, konuyla ilgili yıl içinde araştırılması ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.''