CHP, yerel seçimde 5 ile 'yüklenecek'

CHP’nin İyi Parti ile vardığı uzlaşma sonrası öne çektiği Parti Meclisi’nde Adana, Antalya, Mersin ve Bursa adaylarının açıklanmasına kesin gözüyle bakılırken, İstanbul’un da sürpriz olabileceği konuşuluyor. Yerel seçim çalışmalarının hız kazandığı CHP'de en çok 'yüklenilecek' iller İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin olarak sıralanıyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP ile İyi Parti’nin 21 büyükşehirde iş birliğinin kesinleşmesinin ardından aday belirleme süreci hız kazandı. 24 Aralık için planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısını bir hafta öne çekip 18 Aralık için çağrı yapan CHP yönetimi bu toplantıda kritik birçok ili açıklamaya hazırlanıyor.

5 ile yüklenilecek

Yeni yıl öncesi adaylarının büyük kısmını ilan etmesi beklenen CHP tüm illerde yerel seçim çalışması yapacak. Yönettiği belediyeleri yeniden kazanacağına kesin gözüyle bakan CHP’de asıl hedefte ise 5 il var. Kulislerde “Her ilde çalışma yapılacak ama en çok yüklenilecek iller İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin olacak” deniliyor.

Antalya için 3 isim öne çıkıyor

Edinilen bilgiye göre CHP PM toplantısında varılan mutabakat gereği İYİ Parti’nin aday çıkarmayacağı Adana, Antalya ve Bursa’daki CHP adaylarının ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi adaylığında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e eşit şans tanınıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak arasında tercih yapılacağı konuşuluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı içinse Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbul adayı açıklanacak mı?

CHP İstanbul adayının açıklanmasının ocak ayı başını bulabileceği konuşuluyordu. Ancak İYİ Parti ile varılan mutabakatın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi. Parti yöneticileri yüksek ihtimalle İmamoğlu’nun adaylığının 18 Aralık’taki Parti Meclisi’nde ele alınıp ilan edilebileceğini söyledi. İstanbul adayı ile ilgili hazırlıklar bu PM’ye yetişmezse de ilan edilmesi aralık ayı sonunu bulmayacak.

Mersin'de büyük yarış yaşanacak

18 Aralık’taki CHP PM’de adayı merakla beklenen illerden Mersin için de karar verilecek. Cumhur İttifakı’nda MHP’ye bırakılan 3 ilden biri olan Mersin’de MHP Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, İYİ Parti MHP’den aday gösterilmeyince partisinden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’la yarışa katılacak. CHP de Mersin için çok iddialı. Eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, İstemihan Talay, Vahap Seçer, Serdal Kuyucuoğlu’nun aday adayı olduğu ilde ipi kimin göğüsleyeceği henüz bilinmiyor. Her biri güçlü adaylar arasında Vahap Seçer’in öne geçebileceği konuşuluyor.

En son İzmir açıklanabilir

İyi Parti ile yapılan iş birliği anlaşmasına göre CHP’nin aday çıkaracağı Ankara’da yüzde 90 Mansur Yavaş’ın aday gösterileceği konuşuluyor. Yavaş’ın adının 18 Aralık’taki PM’ye getirilmesi beklenmiyor ama toplantının öne çıkan gündem maddelerinden birinin “Adayımız partili olsun” çağrısı olacağı konuşuluyor. Bu arada CHP’nin kazanacağına kesin gözüyle bakılan İzmir’de adayın en son açıklanacak isimler arasında olması bekleniyor.