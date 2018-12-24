CHP, yerel seçim için söylemini belirledi

CHP yerel seçimlerde yarışacak adaylarını büyük oranda belirlerken, yeni yılla birlikte kampanya döneminde adayların yanı sıra bütün milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin aktif bir şekilde sahada çalışma yürüteceği bir hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda MYK ve PM üyelerine önümüzdeki hafta "Yerel Seçimlerde Ekonomi Söylemi” konulu bir sunum yapılacak. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 4 Ocak’ta gerçekleştirilecek PM toplantısında İzmir, Bursa, Mersin başta olmak üzere pek çok il belediyesinin adayının da açıklanması beklenirken; İyi Parti ile il ve ilçe belediyeleri üzerinde yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılması halinde 31 Mart’ta yarışacak adayların büyük oranda tamamlanması hedefleniyor.

Adayların belirlenmesinin ardından CHP’de aktif bir kampanya dönemi yürütülmesi için hem ülke genelinde hem de bölgesel düzeyde bazı etkinlikler yapacak. Anketler aracılığıyla kampanya söylemi güncel tutulacak.

Bölgesel düzeyde ağırlıklı sorunlar belirlenerek, kampanya döneminde söz konusu bölgede ilgili sorunlar dile getirilecek. Kampanya döneminde milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri sahada olacak.

CHP Ekonomi Masası da kampanya döneminde aktif bir şekilde toplantılar düzenleyerek ekonomik krize ilişkin bilgi verecek. Bu kapsamda gelecek hafta CHP’nin yerel seçim kampanya döneminde ana söylemlerinden birini oluşturacak ekonomik krizle ilgili parti içi eğitim çalışması yapılacak.

Partinin yerel seçim kampanyasında kullanacağı söylem kurulacak bir mekanizma aracılığıyla gelişmelere ve sahadaki verilere göre sürekli güncellenecek. Ancak kampanya boyunca “ekonomik kriz” ve “AKP’nin yaptığı yanlışlar” ana söylemi oluşturacak. Seçmenlere “Siz seçiyorsunuz, onlar görevden alıyor” denilerek zorla istifa ettirilen AKP’li belediye başkanları anımsatılacak.