CHP yeniden yapılanacak

CNN Türk'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, seçim sonuçlarını değerlendirirken verdiği "CHP artık yeni görevlere hazırlanmalıdır" mesajını hayata geçiriyor.İşe parti yönetiminden başlanacak. Bunun için 21 Aralık'ta yapılan olağanüstü kurultayda gerçekleştirilen tüzük değişiklikleri uygulamaya sokulacak.CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun cuma günü toplanarak, hem seçim sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapması hem de Parti Meclisi'ni toplantıya çağırması bekleniyor. En fazla 15 gün içinde toplanması planlanan Parti Meclisi'nde Baykal, tüzük değişikliklerin yürürlüğe koyulmasını isteyecek. Değişikliğin devreye girmesi ile birlikte 20 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nun görevi sona erecek.Baykal, Parti Meclisi içinden 13 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçerek parti üst yönetimini yeniden belirleyecek. Genel Sekreter Önder Sav'ın yeni MYK'da, örgütlenme ve örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapması bekleniyor.Yetkileri daraltılan genel sekreterliğe de Algan Hacaloğlu'nun getirilebileceği belirtiliyor. Onur Öymen, Cevdet Selvi, Bihlun Tamaylıgil, Yılmaz Ateş ve Mustafa Özyürek'in yeni MYK'da yerini koruması, Nur Serter, Faik Öztrak, Nesrin Baytok, Mesut Değer'in de genel başkan yardımcısı olarak MYK'da bulunması bekleniyor.Parti yönetiminde görev alacak yeni isimlerin kimler olacağı ise henüz netleşmedi. Ancak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor