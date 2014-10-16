CHP, yeni yargı paketini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AKP tarafından hâkimler ve savcıların özlük haklarını düzenleyen teklife Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören maddelerin eklenmesini eleştirdi. Hamzaçebi, “Teklifin içinde yer alan ve hakim ve savcıların özlük haklarını iyileştiren bazı düzenlemeler eleştirilerimizi göz ardı etmemize engel olamayacak. Yasa bu şekilde geçerse elbette Anayasa Mahkemesi'ne gidilecektir" dedi.

Hamzaçebi, teklifin içinde hakim ve savcıların özlük haklarına yönelik düzenlemelere destek vereceklerini, fakat şiddet olaylarını önleme bahanesiyle polis devleti kurma girişimine karşı olacaklarını söyledi.

Başbakan Davutoğlu'nun bu teklifin arkasında durmakla özgürlükçü, demokrat bir Başbakan olmadığını kanıtladığını öne süren Hamzaçebi, "Kobani eylemlerinden sonra meydana gelen şiddet tablosu kimsenin onaylamayacağı bir tablodur. Şiddeti CHP olarak reddediyoruz. Ancak şiddet olaylarını önleme bahanesinin arkasına saklanarak polis devleti kurma isteğini de reddediyoruz" dedi.

TAK-ŞAK DEMOKRASİSİ

Bu teklifin muhalefeti baskı altına alma teklifi olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Sayın Erdoğan 'tak' diye emrediyor, Sayın Davutoğlu 'şak' diye yerine getiriyor. Bunun adı 'tak-şak' demokrasisi. Bu teklif şiddet olaylarını önleme bahanesini sığınarak özgürlükleri kısıtlama, muhalifleri baskı altına alma teklifidir. Biz Avrupa Birliği'ne girelim derken, Erdoğan-Davutoğlu ikilisi komşuya girmenin derdinde" dedi.

Hamzaçebi, teklifli ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Teklifin yasalaşması durumunda örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda Cumhuriyet Savcısı istediği ilde arama yapılması kararı alabilecek. Siirt'teki bir savcı İstanbul'daki bir arama kararını verebilecek. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz CHP olarak şiddeti önleme ile hiçbir ilgisi olmayan, şiddeti bahane ederek demokrasiyi, özgürlükleri baskılayan, toplumun muhalefet etme hakkını elinden alan bu teklifi reddediyoruz. Teklifin içinde yer alan ve hakim ve savcıların özlük haklarını iyileştiren bazı düzenlemeler eleştirilerimizi göz ardı etmemize engel olamayacak. Yasa bu şekilde geçerse elbette Anayasa Mahkemesine gidecektir."