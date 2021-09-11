CHP, yeni döneme Abant'ta düzenlediği kampla başlayacak

CHP, Bolu Abant’ta 1-3 Ekim tarihinde kampa girecek. Türkiye’deki güncel siyaset ve erken seçime yönelik hazırlıklar konuşulacak.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, açık ve kapalı oturumlar ile CHP’nin yeni yasama dönemine ilişkin yol haritasının oluşturulacağı toplantılarda, güncel siyasetten ekonomiye, dış politikadaki gelişmelerden olası erken seçime yönelik hazırlıklar masaya yatırılacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının yanı sıra bazı genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanları da sorumluluk alanları ile ilgili sunumlar yapacak. Kesin programı ilerleyen günlerde netleşecek olan CHP’nin Abant kampına milletvekillerinin eşleri ve çocukları da katılabilecek.