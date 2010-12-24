-CHP YENİ BELGE AÇIKLAYACAK TBMM (A.A) - 24.12.2010 - CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yarın bir belge açıklayacağını bildirdi. Kulkuloğlu, düzenlediğini basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında dile getirdiği iddiaların ''Belediye, Adliye ve Valilik üçgeninde kapatıldığı'' iddiasını yineledi. Daha sonra düzenlediği basın toplantılarında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına yönelttiği soruların hiçbirine yanıt alamadığını belirten Kulkuloğlu, sorularını yineledi. Kulkuloğlu, 18 Aralık 2010 tarihinde 124 kişi ve kuruluşun imzasıyla Kayseri'deki tüm yerel gazetelerde tam sayfa olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi destekleyen ilan yayımlandığını bildirdi. İlanın Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlandığını kaydeden Kulkuloğlu, ''Bu parayı kim, nasıl ödemiştir? Bu resmi ilanın bedeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının bütçesinden mi karşılanmıştır?'' diye sordu. Kulkuloğlu, şöyle konuştu: ''Sorularımız çok açık. Kimseyi suçlamıyoruz. Hukuk devletinde olması gerekenleri söylüyoruz. Kul hakkı yiyenlerin, rüşvetle beslenenlerin bu dosyayı kapatma girişimlerini anlıyoruz. Sayın Başbakan, ortaya koyduğumuz belgeleri 'kağıt parçası' olarak adlandırıyor. Sayın Başbakan unutmasın, o kağıtları düzenleyenlerin bazıları bu devletin dürüst, namuslu kamu görevlileridir. Onlar, yasaların gereğini yaptılar ve yazılarını yazdılar. Ama sizler, o yazıların gereğini yapmayıp, rüşvetin, sahteliği yüzde yüz kanıtlanmış belgelerin üstünü örtmeye çalıştınız, çalışıyorsunuz.'' Özhaseki'nin dün katıldığı bir televizyon programında, Hacı Ali Hamurcu'nun ifadelerinden birinin dahi gerçeğe yakın olması durumunda istifa edeceğini söylediğini ifade eden Kulkuloğlu, ''Sayın Özhaseki bunları söylüyor ama benim Sayın Özhaseki'nin verdiği sözün arkasında duracağından endişem var. Yarın sizlere bir belge açıklayacağım. Bakalım Sayın Özhaseki verdiği sözlerin arkasında duran yürekli bir kişi mi?'' diye konuştu.