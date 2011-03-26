-CHP YENİ AKİT'E DAVA AÇACAK ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - CHP'nin, manşetinde yer alan ''CHP'nin aile projesi zinacının eseri'' adlı haberden dolayı Yeni Akit Gazetesi'ne dava açacağı bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, ''Yalan haber üretme merkezi gibi çalışan veya üretilen yalan haberleri servis eden Yeni Akit gazetesinin manşetinde yer alan, 'CHP'nin aile projesi zinacının eseri' haberi tamamen yalandır. Görevi dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek olan bu gazetenin bugünkü yalanıyla ilgili olarak da yargıya başvurulup dava açılacaktır'' denildi.