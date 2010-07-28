-CHP YEDİSU BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİN KURULUNDA ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, CHP Bingöl Yedisu Belediye Başkanı Mehmet Şerif Memioğlu hakkındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararını Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına ilettiği bildirildi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Sav, AK Parti'nin Bingöl mitingine katılan Memioğlu ile ilgili medyada çıkan haberlerin incelendiği, hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılarak cezalandırılması kanaatine varıldığını belirtti. Önder Sav, açıklamasında şunları kaydetti: ''12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulmasıyla ilgili AKP tarafından 24 Temmuzda yapılan Bingöl mitingine 'Evet' yazılı şapkayla katılarak, miting öncesi Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek destek sözü verdiği anlaşılmış ve konuyla ilgili basında birçok demeci çıkmıştır. Bingöl Yedisu Belediye Başkanı Mehmet Şerif Memioğlu'nun eylemi tüzüğün 5/3 maddesinde yazılı 'Partililer, özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar' hükmü gereği, partide aldığı görev ve sorumluluklarla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması, parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunması nedenleriyle CHP Tüzüğünün 70/A-b, d maddelerinde ifade olunan parti suçlarına uygunluk oluşturmuştur. Yazılı ve sözlü savunma hakkını kullanmak dahil her türlü soruşturma ve gerekmesi halinde kovuşturma ve diğer işlemler Yüksek Disiplin Kurulunca yapılmak üzere, Memioğlu'nun CHP Tüzüğünün 68/B-F, 70/A-b, d maddeleri uyarınca tedbirli (önlemli) olarak CHP'deki görevinden uzaklaştırılması talebiyle kesin çıkarma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir.''