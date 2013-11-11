CHP, yaşam tarzına müdahale için Meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ortak imzalı araştırma önergesinde, Gezi Parkı eylemlerinde Camiye ‘kızlı-erkekli girdiler’ söyleminden birkaç ay sonda yaşanan öğrenci evleri ve bu evlere yapılan baskınlara dikkat çekildi. BM İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, özel halata karşı saldırı ve müdahalenin önlenmesine yönelik 12. Maddesine gönderme yapılarak, “Yapılacak tüm yaşam tarzı müdahalelerine anayasal meşruiyet sağlamayı amaçlayan AKP hükümeti, demokrasiyi sadece araç olarak görmeye devam etmektedir” dendi. Meclis araştırma önergesi şöyle:

Yurtlara yerleşemeyen kız ve erkek öğrenciler var

“2013-2014 yılı eğitim öğretim yılı başlamış olmasına rağmen hala yurtlara yerleşemeyen kız ve erkek öğrenciler bulunmaktadır. Hükümet öğrencilerin barınma sorununa çözüm aramak yerine, öğrencilerin ya da ailelerin bulmuş olduğu çözüm yollarına ya da yapmış olduğu tercihlere doğrudan müdahale etmeye çalışmaktadır. Anayasanın 20. Maddesine göre, “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” ve Anayasanın 21. Maddesine göre ise, “Kimsenin konutuna dokunulamaz.” Hükümleri yer alırken AKP Hükümeti bir nevi Anayasanın 20. Maddesi ve 21. Maddesini adeta yok sayarak müdahalelerde bulunmaktadır.

Üç ocuk da kadınların fikri sorulmuyor

En az 3 çocuk doğurması istenen kadınların fikri sorulmamaktadır. Sezaryenle doğumun kısıtlandığı kendi bedeninde kendi kararını veremeyen kadınlar istenmektedir. Ayrıca kürtaja da bir tür denetimin getirildiği ülkemizde Sağlık Bakanlığı Müşaviri Doktorun, Twitter’dan ,“Üniversite öğrencilerinin kürtaj başvurularında patlama olduğunu” öne sürmesi ve gelen sorular üzerine Doktorun, buna kanıt olarak “Üniversite bölgelerindeki jinekologlarla görüşülmesini” önermesi ise düşündürücüdür.

Adana Valisi’nin ‘uygulamaya geçerim’ sözleri

Kızlı-Erkekli kalınan öğrenci evlerine denetleme getirileceğini söyleyen ve bu yönde çalışma yapmayı planlayan hükümetin, Adana Valisinin muhbir vatandaşlar aracılığı ile uygulamaya geçeceğini söylemesi ve tüm bunların Anayasal bir uygulama olduğunu belirtmeleri olayın vahametini göstermektedir. Yapılacak tüm yaşam tarzı müdahalelerine anayasal meşruiyet sağlamayı amaçlayan AKP hükümeti, demokrasiyi sadece araç olarak görmeye devam etmektedir.

Harem- selamlık uygulama

Bir yandan “Kızlı-erkekli kalınan öğrenci evleri” tartışması sürerken son günlerde gündeme gelen bir konu ise Isparta’daki Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi’nde kız ve erkek öğrencilerin öğle yemeklerini ayrı yemesi yönünde uygulama başlatılmasıdır. Duyuruda uygulamanın birinci dönem sonuna kadar geçerli olacağı, ikinci dönem bu düzenlemenin değişeceği ifadelerine de yer verilmiştir. Ancak sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ve bazı velilerin şikayeti üzerine okul yönetimi uygulamaya son vermiştir. Toplumda bir tür nabız yoklaması yapılarak müdahale edilmek istenen alanlarda velilerin ve vatandaşların haklı tepkisi sonucunda okul yönetimi bu uygulamadan vazgeçmiştir.

İnsanların doğumlarına, çocuk sayılarına, içecekleri içeceğe, inançlarına, eğitimlerinin nasıl olacağına karar veren AKP hükümeti yaşam tarzlarına müdahale etmektedir. Yaşam tarzlarına müdahale konusunda Meclis Araştırması açılması elzemdir.