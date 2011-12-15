T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP: Yasa dışı dinlemeler arttı

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, AKP döneminde yasadışı telefon dinlemelerinin arttığına dikkat çekti.

15 Aralık 2011 02:00

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, AKP döneminde yasadışı telefon dinlemelerinin arttığına dikkat çekerek Başbakan Erdoğan’a, “Vatandaşların özel hayatı,  iletişim özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak bir adım atacak mısınız? Yasadışı kayıtları kullanmak yerine, yasadışı dinlemeleri ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunacak mısınız?” diye sordu.

 

‘Sorularıma karşılık alamadım’

 

Acar, yasadışı telefon dinlemeleri ilgili soru önergesinin yanıtsız bırakılması üzerine,  yeni bir önerge verdi. Acar, “İletişim özgürlüğünü yok eden yasadışı telefon ve ortam dinlemeleri ile ilgili alınan önlemler konusundaki önergeme, iletişimin tespiti işlemlerinin mahkemelerce verilen karar doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı üzerinden yürütüldüğü bilgisini içeren bir yanıtgönderilmiştir. Bu yanıt benim sorularımın karşılığı değildir. İktidarınız döneminde, yasadışı telefon dinlemelerine karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi talep etmekteyim” dedi. Önergesinde yer alan sorular şöyle: 
 

 Savcılıklara kaç suç duyurusu 
 

-Mahkemelerden iletişimin tespiti istemiyle 2006-2011 döneminde ve yıllara göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na kaç yazı gelmiştir? Yasadışı telefon dinlemeleri ve kayıtlar nedeniyle 2006-2011 döneminde ve yıllara göre, savcılıklara kaç suç duyurusu yapılmıştır?

 
-Suç duyuruları kapsamında kaç kişi hakkında bir işlem yapılmıştır? Hakkında işlem yapılan kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır? Varsa sayısı nedir? Yasadışı telefon dinlemeleri ve kayıtlar nedeniyle kaç kişi yargılanmış ve ne cezalar almıştır? Ceza alan kimse yoksa bunun nedeni nedir?”

 
-Yasadışı telefon dinlemelerinin iktidarınız döneminde artmasını neye bağlıyorsunuz? Bazı yasadışı dinleme kayıtlarını miting meydanlarında kullanmanızın, bu olayların artmasında etkisi var mıdır?

 
- Vatandaşların özel hayatı,  iletişim özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak bir adım atacak mısınız? Yasadışı kayıtları kullanmak yerine, yasadışı dinlemeleri ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunacak mısınız? Bu konudaki sorularımızı yanıtsız bırakmaya devam mı edeceksiniz?

 

 

 

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24