CHP: Yasa dışı dinlemeler arttı

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, AKP döneminde yasadışı telefon dinlemelerinin arttığına dikkat çekerek Başbakan Erdoğan’a, “Vatandaşların özel hayatı, iletişim özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak bir adım atacak mısınız? Yasadışı kayıtları kullanmak yerine, yasadışı dinlemeleri ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunacak mısınız?” diye sordu.

‘Sorularıma karşılık alamadım’

Acar, yasadışı telefon dinlemeleri ilgili soru önergesinin yanıtsız bırakılması üzerine, yeni bir önerge verdi. Acar, “İletişim özgürlüğünü yok eden yasadışı telefon ve ortam dinlemeleri ile ilgili alınan önlemler konusundaki önergeme, iletişimin tespiti işlemlerinin mahkemelerce verilen karar doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı üzerinden yürütüldüğü bilgisini içeren bir yanıtgönderilmiştir. Bu yanıt benim sorularımın karşılığı değildir. İktidarınız döneminde, yasadışı telefon dinlemelerine karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi talep etmekteyim” dedi. Önergesinde yer alan sorular şöyle:



Savcılıklara kaç suç duyurusu



-Mahkemelerden iletişimin tespiti istemiyle 2006-2011 döneminde ve yıllara göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na kaç yazı gelmiştir? Yasadışı telefon dinlemeleri ve kayıtlar nedeniyle 2006-2011 döneminde ve yıllara göre, savcılıklara kaç suç duyurusu yapılmıştır?



-Suç duyuruları kapsamında kaç kişi hakkında bir işlem yapılmıştır? Hakkında işlem yapılan kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır? Varsa sayısı nedir? Yasadışı telefon dinlemeleri ve kayıtlar nedeniyle kaç kişi yargılanmış ve ne cezalar almıştır? Ceza alan kimse yoksa bunun nedeni nedir?”



-Yasadışı telefon dinlemelerinin iktidarınız döneminde artmasını neye bağlıyorsunuz? Bazı yasadışı dinleme kayıtlarını miting meydanlarında kullanmanızın, bu olayların artmasında etkisi var mıdır?



- Vatandaşların özel hayatı, iletişim özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak bir adım atacak mısınız? Yasadışı kayıtları kullanmak yerine, yasadışı dinlemeleri ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunacak mısınız? Bu konudaki sorularımızı yanıtsız bırakmaya devam mı edeceksiniz?