CHP, yarınki kurultaya blok listeyle gidecek

T24 - CHP’nin 15. Olağanüstü Kurultayı öncesi CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yarın yapılacak kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunacağı Parti Meclisi (PM) listesine "tam destek kararı" çıktığı bildirildi. Toplantıdan 'Blok liste' kararı çıktı.

CHP’li İl Başkanları toplantı girişinde kurultayın “CHP’nin iktidara yürüyüşü kurultayı” olacağı mesajları verdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından il başkanları adına Trabzon İl Başkanı Volkan Canalioğlu, İstanbul Başkanı Berhan Şimşek ve Artvin İl Başkanı Uğur Bayraktutan ortak açıklama yaptı.

Canalioğlu, konuşmasında, CHP’nin yarın "iktidara yürüyüş kurultayı" yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İktidara yürüyüş kurultayında tüm il başkanlarımız bir bütünlük içerisinde Sayın Genel Başkanımız’a tam destek verme kararlarını ortaya koymuşlardır. Ve bu kararı verirken aynı zamanda bütün illerimizdeki örgütlerimizle birlikte bu kararı aldığımızı ve aynı kararımızı Sayın Genel Başkanımız’ın yapmış olduğu toplantıda izah etmişizdir. Yarın yapılacak olan kurultayda sayın Genel Başkanımız’ın yapacak olduğu tek listenin arkasında olduğumuzu ifade ettik. Yani yarın blok listeyle seçime gidiyoruz."

Canalioğlu, kurultayın Divan Başkanlığı’nı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yapacağını da bildirdi.



"Başka liste olmayacak"

CHP Artvin İl Başkanı Uğur Bayraktutan da Kılıçdaroğlu’na tam destek verdiklerini ifade ederek, "Yarın inanıyoruz ki Sayın Genel Başkan’ın blok listesi dışında başka liste olmayacaktır" diye konuştu.

Bayraktutan, yapılacak genel seçimlerin önemini vurgulayarak "Bu seçim CHP’nin seçimi olmasının ötesinde Türkiye’nin seçimidir diye düşünüyoruz. O anlamda Türkiye’nin umudu olan sayın Genel Başkanımız’a güvenimizin tazelenmesi ve ona olan desteğimizin devamı açısından ona ve blok listesine tam destek veriyoruz" dedi.



Gürsel Tekin'den değerlendirme

Toplantı sonrası parti genel merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İl Başkanları Toplantısı ile ilgili değerlendirmeyi il başkanlarının kendilerinin yaptığını söyledi.

"Bundan sonra yapılacak bir değerlendirme yok" diyen Tekin, "Önemli bir adım geride kaldı, artık tartışmalar bitti diyebilir miyiz?" yönündeki soru üzerine de "Sorunun içerisinde cevabı var zaten. İl başkanlarımız açıklama yaptılar, 81 il başkanımız aynı doğrultuda, yani 22-23 Mayıstaki tutumunu aynen devam ettiriyorlar" yanıtını verdi.

Parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, yarın yapılacak kurultayda divan başkanlığına önerilmesi için il başkanlarının aldığı kararın kendisi için mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Yarınki kurultayda bir gerginlik beklemediğini ifade eden Kocaoğlu, "Coşkulu bir kurultay olacak. Kurultayın ana teması da ’sevgi’ olacak" dedi.

Öte yandan toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına, yapılacak genel seçimlerin ardından daha demokratik bir tüzük için kurultay yapılması yönündeki görüşünü açıkladığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca milletvekili seçimlerinde adayların belirlenme yöntemine ilişkin, il başkanlarını ocak veya şubat ayında toplantıya çağıracağını da söylediği belirtildi.



Oybirliği ile Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Toplantıdan Parti Meclisi’nin, Kılıçdaroğlu’nun tercihi doğrultusunda blok listeyle seçilmesi kararı çıktı.

81 il başkanı oybirliği ile Kılıçdaroğlu’nun listesine destek vereceklerini açıkladı.

Genel merkezden notlar

Toplantı öncesinde Genel Merkezinde hareketlilik ve yoğunluk yaşandı. Partililer bina girişinde ve katlarda yoğun kalabalık oluşturdu.

Parti Meclisi üyeliği adayı olan bazı partililer adaylıklarını anlatan broşürler dağıtırken Genel Merkez önüne kurulmuş olan dev ekranda eski CHP Milletvekili Sabri Ergül’ün milletvekilliği döneminde yaptığı çalışmalar anlatıldı.



“Cumhurbaşkanlığı kefalet makamı değildir"

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, yarınki kurultayın “düğün bayram havasında” geçeceğini belirtirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendirerek “Cumhurbaşkanlığı kefalet makamı değildir” dedi.



PM listesinde yeni isimler!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın kurultaya sunacağı Parti Meclisi (PM) listesinde 20 dolayında milletvekilinin yer alması bekleniyor. Bu milletvekillerinden bazılarının adları şöyle:

Oğuz Oyan, Mehmet Ali Özpolat, İsa Gök, Hakkı Süha Okay, Tekin Bingöl, Haluk Koç, Atilla Emek, Yaşar Ağyüz, Ali Arslan, Bihlun Tamaylıgil, Faik Öztrak, Atilla Kart, Durdu Özpolat, Rıza Yalçınkaya, Ali İhsan Köktürk, Orhan Ziya Diren, Mustafa Özyürek, Hüseyin Ünsal, Rasim Çakır, Bülent Baratalı , Durdu Özpolat.

Kılıçdaroğlu emekli büyükelçiler Uğur Ziyal ve Faruk Loğoğlu ile görüşmüştü. Uğur Ziyal, CHP’de aktif politikaya girmeye "Hayır" dedi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu’nun PM’ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bursalı işkadını Sena Kaleli, Kıbrıs uzmanı Sema Sezer, Yrd.Doç.Dr. Nurten Özdağ’ın yönetime girecek yeni kadınlar arasında adı geçiyor. Listede yer alması beklenen diğer bazı isimler de şöyle:

Hurşit Güneş, Mesut Değer, Alaaddin Yüksel, İzzet Çetin, Didem Engin, Mehmet Zeki Gündüz, Melda Onur, Sencer Ayata, Sühey Batum, Umut Oran, Ümit Özgümüş, Markus Ürek, Necdet Pamir, Muhammet Çakmak, Aziz Konukman, Gülsün Bilgehan, Nihat Matkap, Enver Aysever, Gökhan Günaydın, Sedat Doğan, Bekir Ödemiş, Veli Ağbaba (Malatya il başkanı), Volkan Canalioğlu (Trabzon il başkanı), Nejat Gencan (Edirne il başkanı), Çetin Bilgir (Kars il başkanı), Hasan Öztürkmen (Gaziantep il başkanı), Eşber Yağmurdereli, Oğul Aktuna (eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın oğlu)