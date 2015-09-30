"CHP yarın Meclis'te Erdoğan girerken 'makama saygı' için ayağa kalkacak, çıkarken oturarak 'protesto' edecek"

CHP iddiaya göre Meclis’in yarın yapılacak açılışında konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salona girişinde ‘makama saygı’ için ayağa kalkacak, çıkarken ise oturarak ‘protesto’ edecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBMM, ömrü çok kısa süren 25. dönem 2. yasama yılının ilk ve son toplantısını yapmak için yarın açılacak. Ancak Meclis mesai yapmadan tekrar kapanacak. CHP, Meclis’in yarın yapılacak açılışında konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ilginç bir protesto geliştirdi. Buna göre CHP’liler Erdoğan’ın salona girişinde “makama saygı” gerekçesiyle ayağa kalkacak, ancak salondan çıkarken, ayağa kalkmayarak “protesto” edecek. HDP ise tavrını grup toplantısında netleştirecek.

7 Haziran seçimleri nedeniyle 4 Nisan 2015’te tatile çıkan TBMM, 7 Haziran seçimleri sonrasında sadece 8 gün toplanabilmişti. 8 günde de sadece milletvekili yemini, başkanlık divanı oluşumu, Lübnan ve Suriye- Irak tezkereleri ile RTÜK’e üye seçimini yapan Meclis, yaklaşık 6 aydır çalışmıyor. Meclis yarın anayasal zorunluluk nedeniyle açılıp 1 Kasım seçimleri için yeniden tatile girecek. Meclis 1 Kasım seçimlerinin ardından tekrar toplanacak. Milletvekillerinin yemin etmelerinin ardından Meclis bir kez daha başkan seçimi ve başkanlık divanı oluşumu için mesaiye başlayacak. Böylece Meclis’in uzun tatili 8-9 aya kadar ulaşacak. Seçimlerden bir kez daha koalisyon zorunluluğu çıkarsa süreç daha da karışık bir hal alacak.

Meclis’in tatile çıkması için yarın Erdoğan’ın konuşmasından sonra bir oylama yapılacak. Muhalefet partilerinin bu konuda farklı bir tutum sergilemesi beklenmiyor. Bu yıl açılış resepsiyonu yapılmayacak.

Girişte ayrı, çıkışta ayrı

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Meclis’in açılış günü CHP iki farklı tavır izleyecek. Bu çerçevede parti Erdoğan genel kurul salonuna girerken, “Cumhurbaşkanlığı makamına duyulan saygı” ifadesi olarak ayağa kalkacak.

Erdoğan’ın konuşması süresince CHP grubu konuşmayı dinleyecek. Konuşma sonrasında alkış yapılmayacak. Erdoğan konuşması sırasında CHP’ye yönelik bir ifade kullanırsa, grup tepkisini gösterecek. Cumhurbaşkanı salondan ayrılırken, CHP grubu ayağa kalkmayacak.

Birçok vekil girmeyecek

Erdoğan’ın konuşması sırasında CHP’den çok sayıda vekil de Genel Kurul salonuna girmeyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fransa’nın Lyon kentinde Türk sivil toplum örgütleri ve topluluklarıyla buluşacağı için açılış programında yer almayacak. Erdoğan’ı protesto etmesi beklenen HDP’de ise karar yarın verilecek. Yeni yasama yılının açılış töreninden önce saat 10.00’da grup toplantısı yapacak olan HDP’de Genel Kurul’da Erdoğan’a ne şekilde tepki gösterileceği karara bağlanacak.