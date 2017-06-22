CHP, 'yargıya talimat' iddiasıyla belge yayınladı, AKP yanıt verdi: İlişkilendirilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıkladığı 'Yargıya talimatın belgesi'ne hükümetten yanıt geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu belge şikayettir. Kesinlikle Anayasa'nın 138'inci maddesiyle ilişkilendirilemez" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği yargıya talimatın belgesini açıkladı. CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gizli ibareli yazı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat gönderildiğini belirterek, gerçek gündem.com internet haber sitesine kaçak saray haberleri nedeniyle kanuni işlem başlatılmasının istendiğini söyledi. Tezcan, Erdoğan’a Pınarhisar cezaevi günlerini hatırlattı,” Pınarhisar cezaevine giderken lüks araç konvoyu yargıya müdahale değil miydi?” diye sordu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şunları söyledi:

Hayretle karşıladım. Anayasa'nın 138'inci maddesi ile bu belgeyi telif etmek hukuk fakültesi eğitimi almış bir kişiye yakışmaz.

O belge:

138 madde mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alır. Görülmekte olan dava ile ilgili soru sorulamaz, hiç kimse yargı organlarına talimat veremez ama vatandaşın şikayet hakkını, ihbar hakkını anayasal hiçbir düzenleme ortadan kaldıramaz.

Vatandaş mahkemelerde hak arar. O kadar özenle yazılmış ki... Cumhurbaşkanımıza iftira niteliği içeren bir yayın yer almış. Bu yayını dikkate alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, suç duyurusunda bulunuyor.

Yazıcı, kararı verecek kişinin savcı olduğunu hatırlatan gazeteciye şöyle cevap verdi:

Savcıdır. Mesleğim avukat. Gelir müvekkilinizin vekaletini alırsınız. Savcıdan soruşturulmanın yapılmasını arz edersiniz.

Bu şikayettir. Kesinlikle Anayasa'nın 138'inci maddesiyle ilişkilendirilemez.

Yazıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar'ın yargılandığı davada AYM'nin verdiği karara ilişkin 'Saygı duymuyorum' dediğinin hatırlatılması üzerine, "Çok kopuk söylemler. Karma karışık söylemler. Bir değerlendirme yapmıyorum" diye geçiştirdi.