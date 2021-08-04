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CHP yangınlar için TBMM komisyonlarını göreve çağırdı

04 Ağustos 2021 18:55

TBMM Çevre Komisyonu ile İklim Krizi Araştırma Komisyonu'nun CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, devam eden orman yangınları için bu komisyonları göreve çağırdı.

Komisyonların CHP'li üyeleri adına dilekçe veren CHP'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Belediye Başkanlarımız ve milletvekillerimiz yangın bölgelerindeler. Ancak TBMM ihtisas komisyonları ile araştırma komisyonlarının da harekete geçmesi ve ivedilikle yangın bölgelerine giderek incelemeler yapması gerekiyor. Ülkemiz yanıyor. Bundan daha önemli bir konumuz, önceliğimiz yok. Komisyonları sorumluluğa ve göreve davet ediyoruz"

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