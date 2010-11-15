T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP: VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLER MAĞDUR ANKARA (A.A)

15 Kasım 2010 16:14

-CHP: VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLER MAĞDUR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bugün açıkladığı borç yapılandırma paketinin, vergisini düzenli ödeyenleri mağdur duruma düşürdüğünü ileri sürdü. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Babacan tarafından açıklanan vergi affı ile ilgili düzenlemenin vergi ödeyenler açısından soru işaretleri taşıdığını, vergisini ödemeyenler açısından ise dikkate değer bir düzenleme olduğunu savundu. Yasalara olan saygısı ve sorumlulukları gereği güçlükle de olsa vergisini düzenli ödeyenlerin bu tür uygulamalarla mağdur duruma düşürülmemesi gerektiğini belirten Tekin, şunları kaydetti: ''Bu nedenle düzenli vergi ödeyenlerin en azından kamunun ve halkın gözünde değerlendirilmesi için ödedikleri vergiden indirim yapılması ve bu yolla hem özendirilmesi hem de ödüllendirilmesi gerekir. Hükümetin gündeme getirdiği vergi affı kapsamında naylon faturacıların da dahil edildiği anlaşılmaktadır. Hükümet hangi naylon faturacıları kurtarma çabası içindedir? Vergi affı kapsamında alınan naylon faturacılar kimlerdir? Kamuoyu çok iyi bilmektedir ki bu düzenleme hükümete yakın birilerini kurtarmak için yapılmıştır. Düzenleme, işini düzgün yapan, mali kurallara uyan, sorumluluklarını yerine getirenlere hakarettir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24