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Politika

CHP ve SHP'nin ortak adayı Karayalçın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Karayalçın'ın, CHP ve SHP'nin ortak adayı olması konusunda uzlaşıldı

16 Ekim 2008 03:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP lideri Deniz Baykal ve SHP lideri Murat Karayalçın bir çok konuda uzlaştı.

Karayalçın'ın CHP Genel Merkezi'nde Baykal'ı ziyareti bir saat sürdü. İki lider görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.  
Ankara'da yeni bir belediye şansını bu seçimlerde kullanma kararında olduklarını belirten CHP lideri Baykal, Karayalçın'ın 'Önümüzdeki seçimlerde Ankara’da yeni bir belediyecilik yönetimi  için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' sözleri üzerine kendisini aradığını ve bugün için randevulaştıklarını söyledi.
Yararlı bir görüşme yaptıklarını ve hedeflerinin aynı olduğunu vurgulayan Baykal, Karayalçın'ın Türkiye'de en saygın, en birikimli belediyecilik deneyimine sahip kişi olduğunu ve tüm Ankara'nın onu özlemle hatırladığını ifade etti.
Baykal, "Ankara’nın dokusu bozuldu. Otoyolların kesiştiği bir kent haline dönüştü. Metro Karayalçın’dan sonra unutuldu. Metro konusunu ancak Karayalçın çözebilir. Önümüzdeki günlerde Ankara için somut adımlar atılacak. Ankara’nın özlemine cevap veren bir sonucu birlikte gerçekleştireceğiz. Yerel yönetim çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum" dedi.

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Karayalçın da şunları söyledi:
"Uzunca bir süredir birlkte olamamıştık. Geniş bir değerlendirme süresini kullandık. Çok yararlı oldu. Ankara’yı tartıştık. Yerel yönetimlerle ilgili Türkiye’nin önünde duran öncelikli konu Ankara’ydı. Bu birlikteliğin daha somut bir biçimde sizlere anlatılması ve açıklanması söz konusu olacaktır."



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