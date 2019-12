-CHP VE MHP'NİN ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ TBMM (A.A) - 07.07.2010 - TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP gruplarının gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi. MHP Grubunun ''Sigara fabrikalarında çalışan TEKEL işçilerinin sorunlarına'' ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ile ilgili söz alan MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, tütün üreticilerinin yanlış politikalar nedeniyle yabancı tütün tekellerine yenildiklerini ileri sürdü. Geçen yıl 7 TL olan tütün fiyatının bu yıl 2-3 TL'ye düştüğünü belirten Doğru, Batılı kartellerin isteğinin yerine geldiğini öne sürdü. 8.500 Tekel işçisinin hükümetin vereceği kararı beklediğini ifade eden Doğru, ''TekeL işçileri ya 4-C'yi kabul edecek ya da işsiz kalacak'' diye konuştu. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, TEKEL'in DSP-MHP-ANAP hükümeti döneminde özelleştirme kapsamına alındığını söyledi. Özelleştirmeler nedeniyle geçmiş dönemlerde işsiz kalanların mevcut hükümet döneminde 4-C kapsamında işe alındığını dile getiren Yeni, ''AK parti iktidarı işçinin, memurun emeğinin karşılığını veren bir hükümettir ''dedi. CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ise 4-C uygulamasıyla toplumsal barışın sağlanamayacağını söyledi. MHP'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi. Genel Kurulda, daha sonra, CHP Grubunun ''usta öğreticilerin sorunlarının araştırılması'' konusundaki önergenin bugün görüşülmesi talebi ele alındı. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, ek ders ücreti karşılığı çalışan usta öğreticilerin statüsüz olduklarını, asgari ücretin altında bir ücret aldıklarını belirtti. Usta öğreticilerin pek çok sorunun olduğunu ifade eden Öztürk, güvenceli bir işte çalışmayı umutla beklediklerini kaydetti. Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu kişilerin sorunlarına kulak vermesi gerektiğini kaydetti. AK Parti Amasya Milletvekili Avni Erdemir, geçmişte ''yokluğa ve yoksulluğa mahkum edilen'' usta öğreticiler için 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 30 gün üzerinden sigorta primi yatırma ve borçlanma hakkı verildiğini, böylece emekli olmalarının sağlandığını söyledi. MHP Balıkesir milletvekili Ahmet Turan Bulut, son dönemlerde yapılan iyileştirmelere rağmen usta öğreticilerin emekli olmalarının çok zor olduğunu söyledi. Bulut, usta öğreticilerin geçmişe dönük sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesini önerdi. -''YENİ BİR ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİŞ YAPMAK...''- Önerinin aleyhinde söz alan AK Parti Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Suat Kılıç, muhalefet gruplarının gündem önerileriyle ''emek ve zaman israfı'' yaptıklarını, ''milletvekillerinin emeklerinden ve vakitlerinden çok şey çalındığını'' söyledi. Kılıç, yaklaşık 4 saatte yasama gündemine geçilemediğini belirterek, ''Bu büyük bir kayıp, büyük bir zaman israfı. Bırakın çalışalım, şu kanunları çıkaralım. Zaman kavramı ile bu kadar dalga geçmek doğru değil. Milletin seçilmiş temsilcilerinin emeklerine yazık oluyor'' diye konuştu. Kılıç, her gün getirilen grup önerilerinin ''hakkın kötüye kullanımı'' olduğu görüşünü savundu. Suat Kılıç, ''Bu şekilde devam edecek olursanız gündemdeki tasarıların yasalaşabilmesi için yeni bir çalışma sistemine geçiş yapmak zaruret haline gelir. Bu durumda yeniden kanunların bitimine kadar devam edip çalışmaları bir an önce bitirmeyi düşünebiliriz'' diye konuştu. -''ELİNİ TUTAN MI VAR?''- ''Sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Kılıç'ın ''her seferinde Genel Kurulu tahrik ettiğini ve hakarette bulunduğunu'' iddia etti. 23. Dönem'in ilk 3 yılında 80'e yakın yasa çıkarıldığını, bu yasama yılında 40'a dahi ulaşmadığını belirten Şandır, ''Niye? Çalışma saatleri ile bu kadar oynarsanız, dayatma yaparsanız şikayet etmeye hakkınız yok'' görüşünü dile getirdi. Araştırma önergelerinin görüşülmesinin ''zaman çalma ve çalışmayı engellemek'' olmadığını ifade eden Şandır, ''Sayın Kılıç bunu söylerken istismar yapıyor. Elinizi kolunuzu tutan yok, çalışalım...'' dedi. Dönem sonunda teşkilat yasaları getirmenin Genel Kurula ''haksızlık'' olduğunu savunan Şandır, ''Dün neredeydiniz? Ekim'e kadar da çalışmaya hazırız'' diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise 23. Yasama Dönemi'nde muhalefetin 660 kez karar yeter sayısı istediğini, bunların 329'unda karar yeter sayısı bulunamadığını söyledi. İnce, ''335 milletvekilin varken 135-140 milletvekilini buraya toplayamıyorsan ne çalışmasından bahsediyorsun'' dedi. Aynı dönemde 174 kez karar yeter sayısı istendiğini, 119'unda bulunamadığını bildiren İnce, ''Elini tutan mı var? Yarısında yoksun, ne konuşuyorsun? Hoş ama boş konuşuyorsun. Bak Sayın Suat Kılıç, 'bu yöntem olmazsa yeni bir yönteme geçeriz' diyorsun. Senin dilinden cevap vereyim, elinden ne geliyorsa onu yap... Yapabiliyorsan yap da görelim. Sen Parlamentoyu tehdit mi ediyorsun? Sen kimsin, kendini ne zannediyorsun? Sen yeni bir yönteme geçersen biz de yeni bir yönteme geçeriz'' diye konuştu. Meclis'in tatile girmesini istemediklerini ifade eden İnce, 1 Ekim'e kadar çalışabileceklerini kaydetti. İnce, ''Başbakan 1 haftadır tatilde, millet rahat ediyor. Gerginlik yok, kavga yok. Başbakan tatiline, biz de çalışmaya devam edelim'' dedi. -PAKDİL'DEN UYARI- Yerinden söz alan, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Kılıç'ı kastederek ''müsamere çocukluğu yapmasınlar'' sözleri üzerine, Başkanvekili Yılmaz Pakdil, milletvekillerinden ifadelerine dikkat etmelerini istedi. Sataşma gerekçesiyle yeniden kürsüye gelen Suat Kılıç, ''Genel Kurulu tehdit etmek ve Meclis'e dayatmada bulunmanın kimsenin hakkı ve haddi olmadığını'' belirterek, ''cümlelerinin çarpıtıldığını'' söyledi. Kılıç, Uzunırmak'ın sözleri ile ilgili yargı yoluna başvuracağını kaydetti. CHP'nin önerisi kabul edilmedi. Genel Kurulda, Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine geçildi.