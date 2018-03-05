"CHP ve MHP'nin 2014'teki anketlerinde Akşener'in ismi öne çıkıyordu, görmezden gelindi"

Bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan ancak daha sonra transfer olduğu İyi Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Aytun Çıray, 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” iddiasını ileri sürdü.

İyi Parti Balıkesir İl Kongresi’nden konuşan Aytun Çıray, Meral Akşener’in MHP’den Meclis Grup Başkan vekili olduğu dönemde kendisine parti kurması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, o dönemde iki partinin elindeki anketlerde de Meral Akşener’in adının öne çıktığını söyledi.

Aytun Çıray konuşmasında, “Ekmeleddin İhsanoğlu meselesine giderken her iki partinin elindeki anketlerde, Meral Akşener Tayyip Erdoğan’la tek başa çıkacak lider olarak yazılıyordu arkadaşlar. Görmezden gelindi” dedi.