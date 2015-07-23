CHP ve MHP önündeki şüpheli araçların sırrı çözüldü

İstanbul ’da aralarında yaklaşık 200 metre bulunan MHP ve CHP il merkezlerinin tam ortasında arka arkaya park edilmiş halde bulunan ve her iki partiyi de alarma geçiren plakasız araçların sırrı çözüldü. Araçların Sağlık Bakanlığı'na ait olduğu açıklandı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayas'ın haberine göre, araçlardan birisinin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun İstanbul’da kullandığı makam aracı olduğu, diğerinin de yine bakanlığın koruma araçlarından birisi olduğu öğrenildi.

Partiler alarma geçmişti

Her ikisi de İstanbul Sarıyer’deki Sanayi Mahallesi’nde bulunan CHP ve MHP İstanbul İl Başkanlığı binalarının arasında arka arkaya park edilmiş halde görüntülenen plakasız araçlar, sosyal meydayada geniş yankı bulmuş söz konusu partiler de valilik nezdinde harekete geçmişti.

MHP Valiliğe başvurdu

MHP, İstanbul İl Başkanlığı önünde görüntülenen araçlarla ilgili İstanbul Valiliğine dilekçe ile başvurdu. MHP İl Başkanlığı, İstanbul Valiliği’ne verdiği dilekçede il başkanlığı önündeki 06 L 2750 plakalı iki aracın “kim veya kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesini ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini” talep etti. Valilik İl Başkanlığı’nın bu talebini incelenmek üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi. CHP’nin de valilik nezdinde söz konusu araçlarla ilgili girişimde bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı: Araçlar bizim

Tüm gelişmelerin ardından Ankara ’dan ‘sürpriz’ bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı söz konusu araçların kendilerine ait olduğunu duyurdu. Plakasız araçlardan “sedan tipi” olanın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun İstanbul’da kullandığı makam aracı olduğu, diğerinin de yine Bakanlığın koruma araçlarından birisi olduğu bildirildi.

‘Sanayiye getirmiştik’

Söz konusu araçların bölgedeki sanayiye olağan kontrol için getirildikleri belirtildi.

‘Rutin bir uygulama’

“Aynı plakalı araç” uygulamasının, Başbakanlık ve bakanlık koruma araçlarında uygulanan ‘sıradan’ bir yöntem olduğu da bildirildi.