CHP ve MHP önünde aynı sahte plakaya sahip iki araç görüntülendi!

İstanbul Seyrantepe’de cep telefonuyla çekilen bir fotoğrafta Audi marka bir otomobil ile Volkswagen marka bir minibüsün plakalarının aynı olduğu görüldü. CHP ve MHP İl Başkanlıkları’na 100 metre mesafede park halinde görüntülenen araçlardaki plaka ise Ankara’da 2012 model bir Mercedes’e kayıtlı çıktı.

Vatan'da yer alan habere göre, İstanbul Seyrantepe’deki Metro Durağı’nın bulunduğu noktada biri Audi marka bir otomobil diğeri Volkswagen marka ‘transporter’ 2 araç, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Art arda park halindeki iki siyah aracın da aynı “06 L 2750” plakasını taşıması dikkat çekti. Plakanın resmi kaydı ise 2012 model Mercedes marka bir araca ait.

Şüphe uyandırdı

Fotoğrafı çeken ve adının açıklanmasını istemeyen vatandaşın iddiasına göre önlerinde ‘çakar’ diye tabir edilen ışıklar bulunuyordu. Araçların park halinde bulunduğu yer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına 50 metre, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasına da yaklaşık 100 metre mesafedeydi. Ergenekon ve Çukurambar soruşturma dosyalarına giren ‘ortam dinleme’ iddialarında, fotoğraftakine benzer minibüsler gündeme gelmişti. Fotoğrafı çeken vatandaş, iddialarını şöyle sürdürdü: “İki araçta aynı plakaları görünce fotoğrafladım. Ancak Audi marka araç ayrılırken, diğer araca yanaşarak içindekilerle kısa süreli konuştu.”