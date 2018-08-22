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Politika

CHP ve MHP heyetlerinden AK Parti'ye bayram ziyareti

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Kurban Bayramı nedeniyle CHP ve MHP heyetleri, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaştı

22 Ağustos 2018 16:15

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Kurban Bayramı nedeniyle CHP ve MHP heyetleri, AK Parti Genel Merkezi\'ni ziyaret ederek bayramlaştı.
AK Parti Genel Merkezi\'ni ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. AK Parti\'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ\'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Heyettekiler birbirlerinin bayramlarını tebrik ederek iyi dileklerde bulundu. Ziyarette Sarıeroğlu, \"Geçmişten bu yana büyük sınavları başarı ile atlatmış bir ülkeyiz. Zorlu iki hafta geçirdik. Bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk\" dedi.
MHP HEYETİNDEN ZİYARET
CHP\'nin ardından MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi\'ni ziyaret etti, bayramlaştı. AK Partili heyet, bayram ziyaret için gelen MHP Genel Başkan yardımcıları Deniz Depboylu ile Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, \"Cumhur İttifakı olarak başarılı bir sürece imza attık\" dedi.
Her iki ziyarette Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.

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