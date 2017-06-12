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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP ve MHP, 'darbe raporu'na koydukları muhalefet şerhlerini açıklayacak

HDP de yeni bir rapor hazırlayacağını duyurdu

12 Haziran 2017 00:06

Hülya Karabağlı

Muhalefet, AKP’nin kendi üyesi tarafından da eksik bulunan 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu Raporu için hazırladıkları muhalefet şerhlerini yarın basın toplantısıyla açıklayacak. MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan saat 11.00’de, CHP’nin de 13.00’te basın toplantısı yapması bekleniyor. MHP, hazırladığı üç bölümden oluşan şerhinde MHP’nin görüşleri, eleştirileri ve önerilere yer verecek. HDP de hazırladıkları muhalefet şerhini bitirmeleri halinde yarın komisyon başkanlığına teslim edecek ancak HDP'li Mithat Sancar, daha sonra yeni kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

HDP de rapor hazırlayacak

 HDP Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar, darbeye ilişkin yaklaşımları ile tespitlerini içeren bu muhalefet şerhi hazırladıklarını söyledi ve “Bizim söylediklerimizin biraz daha detaylandırmasıdır. Komisyonun aydınlatma gibi bir derdi, niyeti olmadığını tespit ettiğimizi söylüyoruz zaten. Cevaplanmamış çok kritik sorular var özellikle darbe gününe ilişkin ve siyasi sorumluluğa dair üstü örtülmek istenen bir tartışma var” dedi.

"Kayıtlara geçmesi açısından bağımsız bir rapor hazırlayacağız"

Komisyondan bağımsız ayrı bir çalışma haline getirmeyi düşündüklerini belirten Sancar, “HDP’nin darbe raporu olarak hazırlayacağız. Darbe komisyonuna vereceğimiz de kapsamlı ancak daha kapsamlı olmasını düşünüyoruz. Geniş bir ayrı rapor haline getirmeyi de düşünüyoruz bu kayıtlara geçmesi açısından."

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