CHP ve İyi Parti, ittifakın ‘sınırını çizdi'

CHP ile İyi Parti arasında başlayan görüşmelerde yerel seçimlerde Türkiye geneline yönelik bir ittifak yerine, kapsamı ilçeler ve bazı iller düzeyinde bölgesel işbirliğinin yapılmasına yönelik formüller konuşuluyor. Bu kapsamda mevcut CHP’li hiçbir belediyede işbirliği yapılmayacağı, İyi Parti’nin güçlü olduğu bazı ilçelerde adayların CHP tabanına yakın olması koşuluyla destek verileceği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçen hafta gerçekleşen görüşmenin ardından iki parti arasında yerel seçimlere yönelik görüşme trafiği başlamıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP’de İyi Parti’yle ilgili yürütülen süreç, Türkiye genelinde kapsamlı bir ittifak olarak değil, bazı seçim bölgelerinde bölgesel işbirliği olarak değerlendiriliyor. Üzerinde uzlaşılan bir işbirliği alanı olmadığı, görüşmelerin devam ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde genel başkanlar düzeyinde bir görüşme daha yapılabileceği ifade ediliyor. CHP kaynaklarınca, iki parti arasında olası işbirliğinin özellikle AKP ve MHP’nin elinde olan belediyelere yönelik olacağı kaydediliyor.

İyi Parti, İstanbul için karar vermedi

CHP’de başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin olmak üzere parti adayının yarışarak seçimleri kazanma hedefi bulunuyor. İyi Parti’nin söz konusu kentlerde CHP’ye destek vermesi talep edilirken bu konuda kesinleşmiş herhangi bir karar olmadığı belirtiliyor.