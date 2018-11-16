CHP ve İyi Parti 'ittifakı' görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 13 Kasım'daki görüşmesinin ardında iki parti arasında teknik düzeydeki ilk görüşme bugün gerçekleşti.

CHP ve İyi Parti arasındaki muhtemel ittifakın ilk teknik görüşmesi bugün gerçekleşti.

Bülent Tezcan ve Koray Aydın teknik düzeyde çalışmak için bir araya geldi. Görüşme 2 saat sürdü.

Aydın'dan açıklama

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Koray Aydın, "Türkiye'nin tamamına yönelik bir işbirliği arayışı yok, özellikle onu belirtmemde fayda var" dedi.

İki parti arasındaki teknik seviyede ikinci görüşme gelecek hafta başı yapılacak.