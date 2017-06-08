CHP ve işçi konfederasyonları ortak metinde uzlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kıdem Tazminatı Çalıştayı'nda TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in ortaklaştığı Sonuç Bildirgesini kamuoyu ile paylaşan Ağbaba "Üç konfederasyonu bir araya getirerek işçi haklarının gaspına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

"Kıdem tazminatının geçmişini ve geleceğini tartıştık"

Ağbaba, “CHP Emek Büroları olarak Pazartesi günü düzenlediğimiz Kıdem Tazminatı Çalıştayına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve konfederasyonlara bağlı 35 sendikanın genel başkanları, toplamda da 60 kurumdan 300 kişi katıldı. Ayrıca işverenler adına TOBB'dan da temsilciler çalıştayda yer aldı. Kıdem Tazminatının geçmişini ve geleceğini Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ve sendikalardan uzmanlar ile tartıştık. Bu anlamda oldukça kapsamlı, başarılı ve verimli bir çalıştay gerçekleştirmiş olduk.

"Üç büyük işçi konfederasyonunu bir araya getirdik"

"Bu çalıştayın en önemli noktalarından biri üç büyük işçi konfederasyonunu bir araya getirmiş olmasıdır. Üç konfederasyonun da farklı dünya görüşleri var. Ama biz düzenlediğimiz çalıştayda, üç konfederasyonu bir araya getirerek işçi haklarının gaspına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardık. Bu açıdan işçi hakları konusunda daha güçlü bir ses için ortak duruşun ne kadar önemli olduğu da bir kez daha görülmüş oldu. Çalıştayın en önemli kazanımlarından biri de üç konfederasyonun üzerinde uzlaştığı bir sonuç bildirgesi çıkarabilmesi oldu. Zor bir araya gelen sendikaların, kıdem tazminatı konusunda ortak bir metne imza atmış olması çok değerli” dedi.