CHP ve HDP'li eski milletvekillerinden TBMM'de oturma eylemi

Sokağa çıkma yasaklarının ve bölgede yaşanan çatışmalı sürecin son bulmasını isteyen CHP ve HDP'li eski milletvekiller ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından da oturma eylemi başlattılar. Oturma eylemine HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da destek verdi.

Evrensel’in haberine göre, HDP ve CHP’li bazı eski milletvekilleri Meclis’te muhalefet kulisinde oturma eylemi yapıyor. Eyleme HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da destek verdi. Eski vekillerin oturma eylemi saat 17.00’ye kadar sürecek.

Oturma eyleminde, “Barış hemen şimdi”, “Hayatı ve özgürlükleri savunuyoruz” dövizleri taşındı.

Aydoğan, HDP ve CHP’li bazı eski vekillerin oturma eylemi yaptığını, kendisinin de destek verdiğini belirterek, “Yaşanan çatışmalara son verilmesi, çözüm sürecine geri dönülmesini, parlamentonun bu konuda inisitiyatif almasını istiyoruz” dedi.

Oturma eylemi yapan eski vekiller de “barış nöbeti tuttuklarını” ifade etti.