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Politika

CHP ve HDP'den referandum çağrısı: Suriyelilerin vatandaşlığa alınıp alınmamasına halk karar versin

Erdoğan, "Kalifiye Suriyelileri biz almayalım da İngiltere mi alsın?" demişti

12 Temmuz 2016 17:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriyeli mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmasına yönelik çalışmalarla ilgili olarak 'referandum çağrısı' yaptı. Demirtaş, "Çok güveniyorsan kendine referanduma götür" derken, Kılıçdaroğlu da "Sokaklarda dilenen binlerce Suriyeli var. Milli irade diyorsun, Referandum yapalım. Bakalım millet ne diyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Suriyelilere vatandaşık verilmesiyle ilgili olarak "O kardeşlerimize vatandaşlığı vereceğiz" demiş, Suriyeli sığınmacılar arasında kalifiye kişiler olduğunu belirterek "Biz almayalım da, İngiltere'ye Kanada'ya mı gitsin?" diye sormuştu.

"Karpuz seçer gibi Suriyeli seçecekmiş"

Partisinin grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Suriyelileri vatandaşlığa alacağız' diyorlar. Çok güveniyorsan kendine referanduma götür. Bakalım halk ne diyecek?" dedi.

"'Suriyelileri vatandaş yapacağız, TOKİ'ye yerleştireceğiz' diyor. Bu ne ya, gereksiz gündemler yaratarak ana gündemden toplumu saptırma, halkı çaresiz bıraktırma bilinçli politikası" diyen Demirtaş, "Doktormuş, mühendismiş, öğretmenmiş... Karpuz seçer gibi Suriyeli seçecek. Sen Suriyeli'nin diplomasıyla uğraşacağına kendi diplomanla uğraşsaydın, onu çözseydik daha iyi olurdu" diye konuştu.

"Savaş varsa oraya benzin bidonuyla gidilmez"

Kemal Kılıçdaroğlu da, "Suriye'nin yeniden onarılması gerektiğini" belirterek, "TOKİ konutlarını vereceğim diyorsun. Suriye’de yanan yıkılan evler var. Onları yapalım. Hiç kimse dedesinin, babasının bulunduğu toprakları terk etmek istemez" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Sokaklarda dilenen binlerce Suriyeli var. Milli irade diyorsun, Referandum yapalım. Bakalım millet ne diyor" ifadesini kullandı.

 

 
 
 

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