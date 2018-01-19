CHP ve HDP'den 'Milli Mutabakat' tepkisi: Hani koalisyonlar bitecekti?

'Milli Mutabakat' adı verilen AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Partili Cumhurbaşkanlığını getiren Anayasa değişikliği çalışmasını örnek alan Komisyon toplantılarını Meclis’te yapacak. CHP ve HDP görüşmeyi “koalisyon görüşmesi” olarak nitelendirirken bunun Meclis çatısı altında yapılmasına da tepki var. CHP'li Özgür Özel, “Yaptıkları güç, zulüm ve baskı ittifakına Meclis çatısı altında meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar” dedi. Görüşmeyi Menderes’in Vatan cephesi modeline benzeten HDP'li Ayhan Bilgen de parlamentoda bir uzlaşma varmış gibi algı oluşturmak istendiğini söyledi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019 seçimlerinde “şartsız” olarak AKP adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından 2 partinin 3’er üyesiyle kurulan ve ‘Milli Mutabakat’ adı verilen komisyon çalışmaya başladı.

İlk toplantısını gerçekleştiren 6 kişilik Komisyon’un sadece seçim ittifakı değil, 2019’da yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekli kıldığı, devletin yeniden yapılandırılması anlamındaki tüm kanun değişikliklerini ele alacağı açıklandı. Komisyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında, MHP lideri Bahçeli’nin tavrıyla ilgili kullandığı ‘Milli Mutabakat’ ismi verildi.

Bütün uyum yasaları ele alınacak

Toplantı sonrası Komisyon üyelerinden edinilen bilgiye göre, Komisyon Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği kapsamında ‘Uyum Yasaları’ olarak nitelendirilen teknik değişikliklerin yanı sıra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu gibi bir çok kanunda yapılacak değişiklikleri ele alacak. Seçim barajı, seçim ittifakı, dar ya da daraltılmış bölge gibi seçim modelleri, mahalli idareler kanununda değişiklik gibi birçok kanun değişikliği komisyonda masaya yatırılacak. Seçim ittifakı çalışmanın sadece bir alt başlığı olacak.

Meclis kararıyla kurulan resmi statüde bir komisyon olmadığı için görüşmelerde tutanak tutulmayacak, ancak Komisyon’un çalışma adresi Meclis olacak. Komisyon çalışma takvimi ihtiyaca göre belirlenecek. Arka arkaya 2 gün toplanılabileceği gibi, özel durumlarda gece yarılarında da bir araya gelmenin önü açık olacak.

AKP ve MHP’li komisyon üyeleri uzlaştıkları konularda çıkan metinleri partilerinin liderlerine götürürken, anlaşmazlık yaşanan konularda 2 partinin liderinin buluşması bekleniyor. Komisyonun altında çalışma yapacak başka komisyonlar kurulmayacak.

CHP ve HDP'ye davet yok

Tüm Uyum Yasalarının ele alınacağı Milli Mutabakat Komisyonu’nda CHP ve HDP üyeleri bulunmuyor. Toplantı sonrası bu partilere bir çağrı yapılıp yapılmayacağını sorduğumuz Komisyon üyeleri, daha önce bu çağrıların yapıldığını ama cevap verilmediğini söyledi. CHP ve HDP yetkililerine göre ise bu durum gerçeği yansıtmıyor.

"Biz bu filmi anayasa ve iç tüzükte gördük"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Siyasi partilerin çağrıdan anlayacağı resmi bir davettir. Grubumuza böyle bir davet gelmemiştir. Yazılı bir çağrı yoktur. Bu nedenle öncelikle ciddiyete davet ediyoruz. Bunların yapmaya çalıştığı HDP’yi tamamen dışarıda bırakıp, yok saymak; CHP’yi de kerhen ve gelmeyecek şekilde sanki davet ediyormuş gibi yapıp ana muhalefetin olmadığı zeminde istediğini yapmak. Biz bu filmi Anayasa ve İçtüzük görüşmelerinde de gördük” dedi.

Anayasa, İçtüzük değişikliği, OHAL’in uzatılması gibi önemli kararların gücü kutsayan, siyasal meşruiyeti sıfırlanmış, ikili bir güç, baskı ve zulüm ittifakı ile alınmaya çalışıldığını söyleyen Özel, “Herşeyi kotaran bu ikili şu cesareti göstermeli. Biz ikimiz yapıyoruz kimseyi de çağırmıyoruz. ‘Çağırdık ama gelmedi’ yaklaşımı kamuoyu önünde yalandır, bühtandır, aslında yaptıkları işi izah edememenin itirafıdır” dedi.

MHP’nin Meclis’te grubu bulunan iki muhalefet partisinin altıda biri olduğuna dikkat çeken Özel, “MHP bir muhalefet partisi de değildir. Şu an gördüğümüz fiili bir AK Parti-MHP koalisyonudur” dedi.

"Mecliste yapılması doğru değil"

Özel söz konusu komisyonun çalışma adresi olarak Meclis’i belirlemesine de şu sözlerle tepki gösterdi: “İki partinin ayıplı, milli iradeyi kapalı kapılar ardında bir takım gizli pazarlıklara alet eden yaklaşımı doğru değil. Diğer taraftan bu görüşmeler sanki yasal İçtüzük zeminine oturuyor, tüm partilere açıkmış gibi Meclis’te yapılması da doğru değil. Madem 2 parti ittifak yapıyorsunuz bunu AKP’nin, MHP’nin genel merkezlerinde ya da kendinize ait milletvekili odalarında yapabilirsiniz. Halkla İlişkiler binasında kullanılacak salonlar da var. Ama Genel Sekreterlik gibi Meclis’in idari alanlarında yapmak ayıplı bir durumdur.”

‘Koalisyon bitecek demişlerdi, koalisyon görüşmesine başladılar"

Özgür, Özel, şöyle devam etti: “‘Koalisyon bitecek’ demişlerdi ama 1.5 yıl önce koalisyon görüşmelerinin başladığını görüyoruz. Bu görüşmeleri de koca koca binaları dururken gelip ortak alanlara musallat olmaları kabul edilemez. Yaptıkları güç, zulüm ve baskı ittifakına Meclis çatısı altında meşruiyet kazandırmaya çalışmaktır. Yapılan işin geleceklerini sıkıntıda gören 2 siyasi partinin birbirine sarılma ve gelecek seçimlere dönük kaygılarına bir takım matematiksel oyunlarla çare aramadan başka bir şey olmadığını görüyoruz. Anketler 60’a 40 ‘hayır’ gösteriyor. Vatandaş pişman, bunlar da pişman. İttifakla çare arasalar da korkunun ecele faydası yok. 2019’da bu güç zulüm ittifakı onları kurtarmayacak.”

"Menderes'in Vatan Partisi modeli gibi"

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de iki partinin ittifak görüşmesine koalisyon görüşmesi yorumu yaptı. Bilgen, “Kurulan sistem Menderes’in Vatan cephesi modelidir. Toplumda kamplaşmayı ve dışlamayı esas alan bir mekanizmadır. Diğer boyutuyla da klasik Milli Cephe formüldür. 1973’te MHP’nin 3 vekil ile girip 2 bakanlık aldığı süreci hatırlatıyor. Bunun mutabakat, uzlaşma, millilik vasfı yoktur. 2 partinin ittifak arayışı olabilir. Bu ittifak siyasi tercih ama 16 Nisan referandumunu savunurken koalisyona ihtiyaç kalmayacak, diyorlardı. Aslında şimdiden koalisyon görüşmesi yapıyorlar. Bu halkı kandırmak, yanıltmaktır” dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de görüşmelerin Meclis’te yapılmasına tepki gösterdi. Bilgen, “Partiler birbiriyle görüşebilir ama bunun Meclis çatısı altında değil partilerde yürütülmesi gerekir. Ama bunu parlamentoda yaparak ‘bir uzlaşma varmış gibi algı oluşturmak’ tamamen manipülasyon amaçlı bir yaklaşımdır” dedi.