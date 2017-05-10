CHP ve HDP "Yeni vesayetler" diyerek komisyonu terk etti; HSK üyeliği için başvuran AKP ile "bağlantılı" isimler...

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 7 üyesinin belirlenmesi için yapılacak aday seçimi bugüne bırakıldı. CHP ve HDP, gayri meşru referandum sonuçları ile AKP-MHP arasındaki pazarlığın parçası olmak istemedikleri gerekçesiyle komisyonu terk etti. Üyelik için TBMM Başkanlığı’na başvuran 83 adaydan özellikle avukatlar kontenjanından başvuran isimlerin büyük çoğunluğunun AKP milletvekili aday adayı, AKP teşkilatlarında üye olması, referans olarak AKP’li bakan ve milletvekillerini göstermeleri dikkati çekti.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, dün HSK’ye seçilecek 7 üye için 21 aday adayını belirlemek üzere toplandı. HDP’li Meral Danış Beştaş, referandum sonuçlarının gayrimeşru olduğunu savunarak, "AKP ile MHP arasındaki pazarlıkların" parçası olmayacaklarını kaydetti. HDP’li milletvekilleri, Beştaş’ın konuşmasının bitimiyle salondan ayrıldı. CHP’li Bülent Tezcan, AKP’nin her anayasa değişikliğini "Vesayetlere son vereceğiz" diyerek getirdiğini, ancak süreçte "yeni vesayetlerin" ortaya çıktığını belirterek, 2010 yılındaki referanduma sunulan anayasa değişikliğini anımsattı. Tezcan, "15 Temmuz’dan sonra 2010 yılında getirdiğiniz sistemle atadığınız 3 bin 500 hâkim ihraç edildi" dedi. "Aynı filmi yeniden izlediklerini, yargının bağımsız olması gerekirken yeniden cemaatlerin eline verileceği bir süreci yaşadıklarına" dikkat çeken Tezcan, “Yargıyı yeni felaketlere sürüklüyoruz” dedi. "Referandum sonuçlarının YSK tarafından sakatlandığını" savunan Tezcan, "gayrimeşru bir zeminden meşru bir zemin yaratılamayacağını" söyledi. Genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için istifa eden hâkim ve savcıların göreve iade edilmediğini, ancak bugün AKP’den milletvekili aday adayı olmuş kişilerin başvurusunun nasıl açıklanabileceğini soran Tezcan, üye seçiminin parçası olmayacaklarını söyledi. Daha sonra CHP’li üyeler salondan ayrıldı.

"Koçdemir istifa etti"

Komisyonda aday seçimi, bir bakanın çocuğunun düğünü gerekçe gösterilerek bugüne bırakıldı. Ancak kulislerde, asıl nedenin karma komisyon üyesi MHP’li muhalif Kadir Koçdemir’den AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı isimlere oy gelmeyeceği kaygısının yattığı belirtildi. Koçdemir’in komisyondan istifası için partinin baskı yaptığı belirtildi. İstifa etmemek için direnen Koçdemir dün akşam saatlerinde istifasını sundu. Koçdemir’in yerine Adalet Komisyonu üyeliğine İsmail Faruk Aksu getirildi.

AKP ile "bağlantılı" isimler

Üyelik için TBMM’ye başvuran 83 adaydan özellikle avukatlar kontenjanından başvuran isimlerin çoğunluğunun AKP ile bağlantılı olduğu belirtildi. Bunlardan bazıları şöyle:

Adem Ay: AKP’den Hatay milletvekili aday adayı.

Hilmi Ocak: Kırkağaç İmam Hatip Ortaokulu, Manisa İmam Hatip Lisesi, Diclet Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 1991-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müezzin-kayyım, imam-hatiplik; 1993- 2001 yılları arasında Diyarbakır Merkez Ulu Camii imam-hatipliği yaptı. Maliye bakanlığı avukatı, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Figen Şaştım: 2002-2009 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda il yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2015 Haziran-Kasım seçimlerinde İstanbul 3. Bölge ve Sivas’tan milletvekili aday adayı oldu. Halen AKP Demokrasi Hakem Kurulu üyeliği yapıyor.

Hasan Ölçer: 2015-2016 yıllarında Koza-İpek Holding Kayyımı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2016 Temmuz ayında Fatih Üniversitesi kayyımlığına atandı.

Havvanur Yurtsever: 2008- 2014 arasında AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu üyeliği, aynı tarihlerde ilçe SKM Hukuk İşleri Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi.

Hüseyin Öz: 2004-2009 tarihleri arasında AKP Çankaya Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak çalıştı.

Hüsnü Tuna: Eski AKP Konya milletvekili.

İbrahim Keskin: 1991-2001 yıllarında BBP Trabzon İl Başkanlığı, 2001- 2002 AKP Trabzon Kurucu İl Başkanlığı yaptı.

Mehmet Çelikel: AKP’li Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı.

Mustafa Kula: 2010-2011 yılarında AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yerel seçimlerinde AKP’den belediye başkanlığı, 2007, 2011, 2014 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adaylığında bulundu.

Rabia İlhan: 25. ve 26. dönemlerde AKP’den milletvekili aday adayı.

Saliha Sasa: AKP’den Ankara 1. Bölge milletvekili aday adayı.

Şerife Taşbaşı: AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Öğretim üyeliği kontenjanından başvuranlar:

İbrahim Subaşı: AKP İstanbul 1. Bölge millevtekili aday adayı.