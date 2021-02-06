CHP ve HDP neden hedefte; Kılıçdaroğlu’nun ittifak stratejisindeki riskler neler?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği ittifak stratejisi ile iktidarın CHP ve HDP’ye yönelik attığı adımlar ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın diğer konuları arasında şunlar da var:

- Boğaziçi geriliminin son aşaması: İktidarın amacı ne ve muhalefetin tavrı ne?

- Türkiye-ABD ilişkilerinde gergin dönem başladı mı? Ankara’nın AB’ye karşı tutumu samimi mi?

- Ekonomide kriz derinleşiyor. İktidar, bu ekonomik sorunlarla seçimlere gidebilir mi?

- Edebiyat dünyamızda önemli bir eser: Kesekli Tarla üzerine bir söyleşi….

Program konukları: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya, akademisyen Serhat Güvenç, ekonomist Barış Soydan ve yazar Figen Şakacı…

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...